即完売の話題作『生雪見だいふく』約1年ぶり復活 “できたて級”ふわふわ食感を再び
ロッテのロングセラーブランド「雪見だいふく」から、生菓子タイプのクリーム大福『生雪見だいふく』が、27日から全国のスーパーマーケットやドラッグストアで発売される。2025年1月の初登場時には、発売直後に完売が相次いだ人気商品で、約1年ぶりの再登場となる。
【画像】もちふわ食感がたまらない…”生”雪見だいふく魅惑の断面図
『生雪見だいふく』は、たっぷりとしたふわふわ食感のクリームを、伸びのある薄いもちで包み込んだクリーム大福。アイス「雪見だいふく」の“できたて”を思わせるやわらかさを、生菓子という形で表現した点が特徴だ。冷凍ではなくチルドスイーツとして展開されることで、クリームのなめらかさややさしい味わいをダイレクトに楽しめる仕立てとなっている。
発売に先駆け、特設ページでは商品情報に加え、開発秘話などのコンテンツを公開。併せて、2026年の運試し企画として「なまゆきみくじ」キャンペーンも実施されている。特設ページ上でおみくじを引き、大吉が出た画面をXでシェアすると、キャンペーン限定の「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100人に当たる。応募期間は20日午前10時から2月19日午後11時59分までとなっている。
さらに、『生雪見だいふく』はロッテシティホテル錦糸町ともコラボレーション。20日から2月8日までの期間限定で、同ホテル4階レストラン「シャルロッテ」のランチデザートとして登場する。「生雪見だいふくと苺の最中仕立て〜黒蜜添え〜」として提供され、発売前に一足早く味わえる。
【画像】もちふわ食感がたまらない…”生”雪見だいふく魅惑の断面図
『生雪見だいふく』は、たっぷりとしたふわふわ食感のクリームを、伸びのある薄いもちで包み込んだクリーム大福。アイス「雪見だいふく」の“できたて”を思わせるやわらかさを、生菓子という形で表現した点が特徴だ。冷凍ではなくチルドスイーツとして展開されることで、クリームのなめらかさややさしい味わいをダイレクトに楽しめる仕立てとなっている。
さらに、『生雪見だいふく』はロッテシティホテル錦糸町ともコラボレーション。20日から2月8日までの期間限定で、同ホテル4階レストラン「シャルロッテ」のランチデザートとして登場する。「生雪見だいふくと苺の最中仕立て〜黒蜜添え〜」として提供され、発売前に一足早く味わえる。