香りが特徴のあの食べ物から、有名な地名まで。一見バラバラに見える4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙の幅広さと柔軟な発想力が試される1分脳トレに、ぜひ挑戦してみてください！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、地理やビジネスシーンで使う言葉など、多方面から言葉をピックアップしました。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□えい
はま□□
□□たけ
□□じつ

ヒント：香りが特徴のあの食べ物も入っています

答えを見る






正解：まつ

正解は「まつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「まつ」を入れると、次のようになります。

・まつえい（末裔）
・はままつ（浜松）
・まつたけ（松茸）
・まつじつ（末日）

「松茸」や「浜松」のように、植物の「松」に関連する言葉だけでなく、物事の終わりを意味する「末（まつ）」を使った「末裔」や「末日」が混ざっているのが面白いポイントです。同じ「まつ」という響きでも、漢字次第でイメージが大きく変わりますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)