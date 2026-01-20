【ひらがなクイズ】1分以内で正解できる？ 空欄に入る共通の2文字を考えてみよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、地理やビジネスシーンで使う言葉など、多方面から言葉をピックアップしました。
□□えい
はま□□
□□たけ
□□じつ
ヒント：香りが特徴のあの食べ物も入っています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「まつ」を入れると、次のようになります。
・まつえい（末裔）
・はままつ（浜松）
・まつたけ（松茸）
・まつじつ（末日）
「松茸」や「浜松」のように、植物の「松」に関連する言葉だけでなく、物事の終わりを意味する「末（まつ）」を使った「末裔」や「末日」が混ざっているのが面白いポイントです。同じ「まつ」という響きでも、漢字次第でイメージが大きく変わりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
