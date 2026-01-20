「本物だったんだ」福士蒼汰、海外でオーロラを鑑賞！ 「奇跡的な写真」「肉眼でオーロラ見れるのすごすぎる」
俳優の福士蒼汰さんは1月19日、自身のInstagramを更新。海外でオーロラを鑑賞したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】海外でオーロラを見る福士蒼汰
ファンからは「わぁー美しい！」「綺麗すぎ」「本物だったんだ」「強運すごい」「肉眼でオーロラ見れるのすごすぎる」「奇跡的な写真」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「強運すごい」福士さんは14枚の写真を投稿。1〜10枚目にオーロラの写真を載せ「奇跡的にオーロラがBanffに5日間滞在のうち2日間も見られました！！」と明かしています。オーロラ鑑賞のために海外を訪れても見ることができない人も少なくない中で、2日間も見ることができたのはとても幸運ですね。
「貴重な写真がたくさん」2025年12月31日には「2025年ありがとうございました」とつづり、国内外で撮影したオフショットやプライベートショットを公開していた福士さん。仕事で海外を訪れることもある福士さんは、多くの貴重な体験をしているかもしれません。ファンからは「オフショット満載で嬉しすぎる〜」「貴重な写真がたくさん見せてもらえてありがたい、、、」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
