国内向けモデルにはない独自の魅力を放つオフロードSUV

2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」でホンダがサプライズで参考出品し、来場者の注目を集めたのが、本格的なオフロード走破性能を持つ北米向け大型SUV「パスポートトレイルスポーツ」でした。

カクカクした力強いデザインが印象的なラージSUVのパスポートですが、2025年11月開催の米国「SEMAショー2025」では、さらに魅力的なカスタムを施し出展されていました。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの米国産「大型“5人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）

いったいどのようなカスタムモデルだったのでしょうか。

海外モデルのため、日本では馴染みの薄いパスポートですが、初代パスポートは、かつてホンダと商品相互補完契約を結んでいた、いすゞのSUV「ミューウィザード」OEMモデルとして、1993年に登場しました。

1997年には2代目モデルが登場しましたが、こちらもいすゞからのOEMモデルでした。

その後16年の間が空き、ホンダの独自開発でフルモデルチェンジを果たし、現行型で4代目モデルとなります。

現行型パスポートは、Bron Wildをテーマに開発され、タフなデザインと本格的なオフロード性能、並外れたオンロード性能を備えたSUVです。

ボディサイズは全長4841mm×全幅2019mm×全高1856mmで、ホイールベースは2890mmという大型の車両です。

角張ったボディラインや角目のライトなどが特徴的なアメリカンSUVらしいスタイルを持ちます。

このパスポートをベースに開発されたのが、「パスポートトレイルスポーツ HRCコンセプト」です。

2026年型パスポートトレイルスポーツをベースとした本コンセプトカーは、ホンダ史上最高峰のオフロード性能を実現しています。

HRCパフォーマンス＆キャパシティパーツ、実用的なアクセサリー、独創的なデザインを組み合わせパフォーマンスを高めたものです。

オフロード走破性とオーバーランディング性能を徹底追求し、パフォーマンス、プロテクション、照明、ユーティリティの全領域において大幅な進化を遂げています。

オフロード走行に対応するため、フロント・リアバンパー下部を再設計し、アプローチアングルとデパーチャーアングルを最適化しました。

アルミ製スキッドプレートの延長に加え、センターベアリング、プロペラシャフト、リアドライブユニットといった主要コンポーネントを守るアンダーボディプロテクションを強化。新設計のフロント・リアダンパー、専用エキゾーストシステム、60mmのサスペンションリフト、そしてタイヤ径の1インチ拡大により、地上高を大幅に向上させています。

また、サイドステップとしても機能する幅広ロックスライダーや、スイングアウト式フルサイズスペアタイヤキャリアなど、実用性を追求した装備も多数採用しました。

さらに、アップグレードされたフォグランプ、サイドキャンプライト、ルーフトップライトバー、ディッチライト、リアチェイスライトを装備し、すべてカスタム設計のマルチゾーンイルミネーション制御システムで管理します。

オーバーランディング能力を最大化するため、HRCはサイドキャノピー付きロープロファイルルーフラックを開発。さらに、8000ポンド(約3400kg)対応ウインチと一体型リアエアコンプレッサーも搭載しています。

インテリアは全面的に刷新され、HRCブルーの専用アルカンターラインサートとロゴが際立ちます。

車内各所には新設計のHRCアクセサリーマウントパネルを配置しました。プロトタイプホイールを装着し、マットサーマルオレンジのボディカラーにブラックアウトルーフを組み合わせた外観は、このオフロード専用マシンの本気度を物語っています。

こちらは「東京オートサロン2026」に参考出品された「パスポートトレイルスポーツ」

※ ※ ※

ホンダは今回の東京オートサロン2026で、創業以来、モータースポーツ活動とともに成長してきたホンダのスポーツDNAを商品へ昇華すべく、レース運営子会社のホンダ・レーシング（HRC）の知見を反映した、HRC仕様のコンセプトモデルなどを初公開しました。

オンロード向けスポーツモデル「SPORT LINE（スポーツライン）」に加え、オフロード向けスポーツモデルの「TRAIL LINE（トレイルライン）」という2つのコンセプトを掲げており、なかでもトレイルラインの象徴として会場へ出展されたのが、米国仕様のパスポートトレイルスポーツでした。

ホンダではあくまでも“参考出品”だと説明していますが、日米の政治的事情を鑑み、国産メーカー各社が米国工場製モデル導入を検討するなか、ホンダがこのパスポートを“逆輸入”する可能性を示唆しているのはあきらかでしょう。

国内向けモデルにはないおおらかなボディラインで、独自の魅力を放っていたパスポート。今後の展開からも目が離せません。