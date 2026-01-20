「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」

写真拡大

　「不二家」は、2月28日（土）から、「ミルキー」発売75周年を記念した「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」のプレゼントキャンペーンを、全国の店舗で開催する。

【写真】収納するとかわいいキャンディ形に！　エコバッグの詳細

■限定ケーキも登場

　今回用意される「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」は、各店舗で2280円（税込）以上買い物した人に先着でプレゼントされる数量限定のノベルティ。

　「ミルキー75th」ロゴ入りのエコバッグは、裏面に「ミルキー」のロゴとペコちゃんをあしらったかわいいデザイン。収納するとボールチェーン付きのキャンディ形になるため、カバンの持ち手に付けて持ち運びができる。

　また、宅配限定の「不二家の日わくわくハッピーボックス2026」が登場。「ミルキーエコバッグ（75thデザイン）」や「ホーローライクマグ（ミルキーペコ）」に加え、人気焼菓子も入った合計17点を詰め合わせている。

　さらに限定ケーキも販売され、スポンジと軽いタイプのカスタードクリーム、苺果肉入りソース、練乳入りシャンテリークリームを重ねた「ミルキー75thスペシャルケーキ」や、「ミルキー」の味わいを表現した「ストロベリーミルキーマーブルケーキ」などが楽しめる。