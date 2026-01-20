フリーアナウンサーの原千晶（37）が20日、自身のインスタグラムを更新。TBS「THE TIME，」（月〜金曜前5・20）での約2カ月ぶりの生出演を報告した。

原アナはこの日、「THE TIME，」の人気コーナー「早朝グルメ」に出演。休暇の篠原梨菜アナの“代役”を務めた。

元気いっぱいのリポートを務め、「早朝グルメ ありがとうございました」と出演を報告。「東京・新橋『TOMBO』 もちもちでコシのあるカレーうどんにサクサクのとり天 とっても美味しかったです」とつづった。

「約2ヶ月ぶりの生出演でとっても緊張しましたが楽しかったです！」と笑顔の写真をアップ。「またしっかり治して復帰できるように引き続きリハビリに励みます」と記した。

番組で、原アナは「お久しぶりです。原千晶です」と笑顔で登場。「骨折しちゃいまして。久しぶりです。現在リハビリ中なんですが、座ったままのお仕事はできるということで、今日は元気いっぱいに中継お伝えします」とあいさつした。

杉山真也アナから「体はじゃあ、徐々に良くなってきてるんですかね？」と聞かれると、原アナは「はい、回復しております」と応じた。

原アナは昨年11月30日、リポーターとして出演していた「THE TIME,」のロケで転倒。翌12月1日に医療機関で、左脛骨高原骨折で全治3カ月を診断された。「今後は治療に専念しつつ可能な範囲で仕事を続けていく」としていた。