プロ野球・楽天から巨人にFA移籍を決めた則本昂大投手が19日、入団会見を行い、「すごく長く悩みました」などとFA宣言後の思いなどを明かしました。

昨年11月に楽天から海外FA権を行使し、メジャーを含めた移籍先を探したいとしていた則本投手。約2か月後の1月16日に巨人と3年総額13億円（金額は推定）で契約しました。

「すごく長く悩みました。最後は本当に自分に改めてどこでプレーをしたいのか、これから先どうしていきたいのか、と問いかけた時に本当に熱意のあるオファー、お言葉をいただいたジャイアンツでプレーしたいと思いましたし、球団からの思い、熱意に自分は応えないといけないと思ったのでオファーを受けました」

則本投手は2013年に楽天に入団すると、ルーキーながらに開幕投手を任されます。13年の日本一にも貢献し、23年まで先発として結果を出してきました。24年からの2年間は中継ぎ、クローザーに転向しましたが、巨人では再び、先発ピッチャーとしての活躍を期待されています。

「僕は本当にやってくれ、いけと言われたところで投げるだけなので、まずはしっかりと先発ローテーションを勝ち取って1年間フルで戦い抜きたいなと思っています。11年間はしっかりと先発ローテーションを守ってきたという思いは僕の中ではあるので。やれる自信はあります」

前を見据えた則本投手。巨人での1年目の目標を聞かれると、「まず1年間しっかりローテーションを守って、規定投球回に乗せて、2桁勝利をしたいなと思いますし、僕自身も日本一になりたいと思っているので、チームの日本一のために全力でやるだけです」と意気込みました。