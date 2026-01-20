Ｇカップ・東雲うみ、豊満ボディ丸見えバニーガール ファン興奮「網タイツが最高」「似合いすぎてる」
グラビアアイドルの東雲うみが18日、自身のXを更新。バニーガールの写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】Gカップ＆網タイツ丸見え！バニーガール姿の東雲うみ
定期的にグラビア撮影のオフショットを投稿しているが、今回は「王道バニーが1番」とバニーガールのコスプレ写真を公開。網タイツ＆豊満ボディが丸見えな一枚となっている。
これにファンは「似合いすぎてる」「大人のうさぎさんに蝶ネクタイ むち白い肌の東雲うみちゃんには網タイツが最高です」「安心感あるし、完成度高いし、「やっぱこれだわ」ってなるやつ。王道バニーは永久不滅」などと反応している。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。
