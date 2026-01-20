岡田准一「試合終わったら食べるって思ってたやつ」柔術大会後の食事に「自分へのご褒美」「美味しそう！」
俳優の岡田准一が19日に自身のSNSを更新し、ポルトガル・リスボンで開催されたブラジリアン柔術大会『IBJJFヨーロピアン2026』の試合後の食事の写真を公開。ファンから「めっちゃ美味しそうです！」など反響が寄せられている。
【写真】岡田准一が公開した美味しそうな食事
岡田は現地時間17日、マスター4黒帯ライトフェザー級（64キロ以下）1回戦に出場。昨年の世界大会2位の実力者と対戦し、善戦するも惜しくも判定負けを喫した。
試合後には「ヨーロピアン初戦で敗退しました、、、世界のレジェンド先生と戦えて光栄で嬉しかったです。ワンミスも許さない黒帯の世界、ヒリヒリ楽しかったです。いい時間でした」と報告していた。
激闘を終えた岡田は、自身のSNSで「試合終わったら食べるって思ってたやつ。しみる」とつづり、ポルトガルのマクドナルドのハンバーガーやポテトの写真をアップ。自身がCMに出演しているファーストフードを楽しんだ。
ファンからは「やっぱり自分へのご褒美はマックですよね！」「試合も終わった今なら高カロリーそうなコレも全てオッケーですね」「たまには自分を甘やかしてあげて下さいね〜」など労いの言葉が寄せられている。
