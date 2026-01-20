１９日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「夫に間違いありません」では、テロップで「急展開を迎える衝撃のラスト１分」の告知が出たが、最後まで見たネットでは「やっぱり…」と、「衝撃」ではなく納得の声が数多く上がった。

死んだはずの夫が戻ってきた事から始まった泥沼劇。夫の保険金を受け取ってしまった聖子（松下奈緒）は、戻った夫・一樹（安田顕）と相談し、生きていたことは秘密にし、そのまま保険金を返還せずにいた。だが一樹と過去に交際していたホステス・瑠美子（白宮みずほ）に見つかってしまい、聖子は保険金を揺すられることに。

実は一樹は瑠美子と共謀して聖子をだましているクズっぷり。瑠美子は最初は５００万円で縁を切るといっていたが、もちろんそんなはずもなく、次は７００万円を聖子に要求。一樹は、瑠美子の「ズッキーと一緒に店を持つ」という言葉を信じて聖子をだましていたが、偶然にも瑠美子が別の客と店を持つことを知ってしまい…。

そこから「衝撃のラスト１分」に突入。聖子はこれ以上子どもたちにウソはつけないと、警察に行くが、そこで突然一樹から電話が。瑠美子を殺してしまった…という衝撃の告白を聞き、聖子はそのまま一樹のもとへ向かう…。

瑠美子の要求がエスカレートしていったことから、殺されるのは時間の問題では？と思っていたネットも多く、ラストの衝撃にも「やっぱり」の声が多数。「やっぱり〜予想通り」「やっぱりころされると思った！！面白くなってきた」「やっぱり殺してた、なんなんこの旦那」「やっぱりキャバ嬢は消された ヤスケン ここまでのクズ役はなかなかないだろ」「やっぱりやったよ…。もう全部夫が背負って、そのまま消えて！！！！もう電話してこないで！！！！」などの声が上がっていた。