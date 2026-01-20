新作脱出シューター「Marathon」が3月6日にリリース決定「Destiny」を手掛けたBungieのスタイリッシュなFPS。限定DualSenseも発売へ
Bungieは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用脱出シューター「Marathon」を3月6日に発売する。価格は4,480円。【Pre-Order Trailer | Marathon】
本作は「Halo」や「Destiny」を手掛けたBungieの新作脱出シューター。プレーヤーはバイオサイバネティックなランナーとしてタウ・セティIVの失われたコロニーを探索し、敵と戦いながら富を求めてサルベージに挑む。ゲームとしてはFPSで、スピーディーな戦闘が展開される新作タイトルとなっている。
これまで3月に発売予定となっていたが今回詳細な発売日および価格が決定。複数のプラットフォーム向けに発売されるが、各プラットフォーム間のクロスセーブおよびクロスプレイに対応する。商品情報も公開され、ゲーム本編ならびに「Destiny 2」の特典が入手できるスタンダード版と、様々なグッズが付属するコレクター版が展開。さらに本作の世界をモチーフにしたデザインのDualSenseも販売される。
商品内容
「Marathon」スタンダード版
価格：4,480円
・年間を通じて提供されるすべてのゲームアップデート（マップ、ランナーシェル、各種イベントなど）へのアクセス
「Marathon」を先行予約すると、以下の特典を受け取れます。
・CEタクティカルサイドアームスタイル「ゼロステップ004」
・武器チャーム「ゼロステップRC」
・武器ステッカー「ゼロステップSHIFT」
・背景「アポジーインターセプト」
・エンブレム「アポジーインターセプト」
上記に加えて、Bungie.netアカウントにリンクされた「Destiny 2」の特典がもらえます。
・エキゾチックゴースト「UESC エコータイプ・シェル」
・エキゾチック船「UESC ローバー」
・エキゾチックスパロー「UESC スプリンター」
「Marathon」コレクター版
価格：229.99ドル
・全ゲームコンテンツ（ゲームコード付き版のみ）
・ランナーシェル「シーフ」スタチュー（1/6スケール、LEDライト搭載）
・ミニチュア WEAVEworm
・刺繍バッジ（アイロン接着タイプ）
・ポストカード6枚セット
・プレミアム六角形パッケージ（レンチキュラー加工ポスター付属）
・環境アートをあしらった美しいデザインのディスプレイボックス
BungieストアまたはPlayStation Directから購入すると、次のゲーム内ボーナスコスメティックアイテムが入手できます。
・エンブレム「ゼロステップ」
・背景「ゼロステップ」
「Marathon」限定版DualSenseコントローラー
3月6日 発売予定
価格：12,480円
