Bungieは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用脱出シューター「Marathon」を3月6日に発売する。価格は4,480円。

本作は「Halo」や「Destiny」を手掛けたBungieの新作脱出シューター。プレーヤーはバイオサイバネティックなランナーとしてタウ・セティIVの失われたコロニーを探索し、敵と戦いながら富を求めてサルベージに挑む。ゲームとしてはFPSで、スピーディーな戦闘が展開される新作タイトルとなっている。

これまで3月に発売予定となっていたが今回詳細な発売日および価格が決定。複数のプラットフォーム向けに発売されるが、各プラットフォーム間のクロスセーブおよびクロスプレイに対応する。商品情報も公開され、ゲーム本編ならびに「Destiny 2」の特典が入手できるスタンダード版と、様々なグッズが付属するコレクター版が展開。さらに本作の世界をモチーフにしたデザインのDualSenseも販売される。

商品内容

「Marathon」スタンダード版

価格：4,480円

・年間を通じて提供されるすべてのゲームアップデート（マップ、ランナーシェル、各種イベントなど）へのアクセス

「Marathon」を先行予約すると、以下の特典を受け取れます。

・CEタクティカルサイドアームスタイル「ゼロステップ004」

・武器チャーム「ゼロステップRC」

・武器ステッカー「ゼロステップSHIFT」

・背景「アポジーインターセプト」

・エンブレム「アポジーインターセプト」

上記に加えて、Bungie.netアカウントにリンクされた「Destiny 2」の特典がもらえます。

・エキゾチックゴースト「UESC エコータイプ・シェル」

・エキゾチック船「UESC ローバー」

・エキゾチックスパロー「UESC スプリンター」

「Marathon」コレクター版

価格：229.99ドル

・全ゲームコンテンツ（ゲームコード付き版のみ）

・ランナーシェル「シーフ」スタチュー（1/6スケール、LEDライト搭載）

・ミニチュア WEAVEworm

・刺繍バッジ（アイロン接着タイプ）

・ポストカード6枚セット

・プレミアム六角形パッケージ（レンチキュラー加工ポスター付属）

・環境アートをあしらった美しいデザインのディスプレイボックス

BungieストアまたはPlayStation Directから購入すると、次のゲーム内ボーナスコスメティックアイテムが入手できます。

・エンブレム「ゼロステップ」

・背景「ゼロステップ」

「Marathon」限定版DualSenseコントローラー

3月6日 発売予定

価格：12,480円

(C) 2025 Bungie, Inc. All rights reserved.


