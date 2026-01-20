元フジテレビでフリーアナウンサーの富永美樹が、父の死去を報告した。

２０日までにインスタグラムで「私が子供の頃 父は『いつか美樹の結婚式で腕を組んで歩くのがパパの夢』 言っていました なので その時の写真と共にご報告させてください 年が明けて少したった頃 父がこの世を去りました まずは生前 父がお世話になった皆様へ心より感謝申し上げます」とつづり、「お父さん大好きだよ」とコメントを添えて１９８８年に撮影したというドレス姿の父娘ショットを投稿。

「父は本当に頑張りました 昨年８月半ばに緊急入院し間質性肺炎と心筋梗塞との診断を受け医師より『救命は難しい』と言われた中での５ヶ月あまりの闘病」と明かし、「１２月頭にはリハビリ病院への転院が許可され 父は家に帰りたい一心で移った先で懸命にリハビリに励んでいたのですが そこにいられたのは１週間あまり…再び元いた病院へ救急搬送されることになりました」とつづった。

現在は東京と富士山麓で２拠点生活を送る富永アナ。「私も東京にいる時は仕事の前に後に病院を訪れ 年末年始の休みに入ると『もしかしたら今日が最後なのかもしれない』と思いながら毎日父のところに通いました とにかく後悔したくなかった」という。

「体力と心のギリギリまで父を見舞い 私は心が不安定になり始め 改めて８０歳の母の強さも思い知らされ そんな頃に経営する会社の仕事で山梨に戻った翌日に『父の心臓が止まった』と連絡があり 昨晩走った中央道を再び東京へと車を走らせました 『もう間に合わない』とわかっていました でもきっとこうなるとわかっていたから 昨日まで毎日見舞ったのだから…そんな思いでもいました」と振り返った。

「富永俊樹さん…心から愛する奥さんと出会えて３人の子供が生まれ懸命に育てあげました 晩年は脳梗塞で半身に麻痺が残り それでもなんとか歩けるようにとゆっくりゆっくりだけれどリハビリのために早朝から散歩をしていました そこで本当にたくさんのお友達にも恵まれました」と父への思いをつづり、「思い出したのは子供の頃 激しく娘を叱った後は必ず目を見てニコッと笑ってくれたこと きっとその笑顔で色々な人を幸せにしたんだろうなお父さんは…そんな父が大好きでした父のことを誇りに思い強く強く生きていくね お父さんありがとう 永遠にあなたの娘」と記した。

この投稿には「心よりお悔やみ申し上げます」「涙出そうになりました」「お父さまへの深い愛を感じます」「素敵な写真」などの声が寄せられている。