塩分わずか1.0g！『減塩＝我慢』を卒業する、感動の豚のしょうが焼きレシピ

血圧のことが気になると、味の濃いおかずはつい敬遠しがち。けれど定番の〈しょうが焼き〉も、下味のつけ方を工夫すれば、塩分はぐっと控えられます。

このレシピなら、塩分わずか1.0g。ふっくら柔らかく焼き上がり、満足感はそのまま。「減塩＝我慢」という印象をくつがえす、日常に取り入れやすい一皿です。

こうして減塩！

●肉はつけ汁に漬けこまず、少量の下味に揉みこむだけにする。

●肉に片栗粉をまぶして、味をしっかりからませる。

●ドレッシングは使わない。野菜は、肉と一緒に食べる。

『豚肉のしょうが焼き』のレシピ

材料（２人分）

豚ロースの厚切り肉……150g

〈下味〉

しょうゆ……小さじ2

酒……小さじ2

みりん……小さじ2

しょうがのすりおろし……1かけ分

キャベツ……80g

赤パプリカ……1/4個

片栗粉……小さじ1

サラダ油……大さじ1/2

作り方

（1）豚肉は長さを半分に切ってバットに入れ、〈下味〉の材料を加えてもみ込む。片栗粉をふり入れて表面にまぶす。キャベツはせん切り、パプリカは薄切りにし、さっと合わせる。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉を並べ入れて焼く。焼き色がついたら上下を返し、さらに1分ほど焼く。器に盛り、キャベツとパプリカを添える。

塩分控えめでも、ちゃんとご飯によく合うおかずを。

無理なく、おいしく。味を楽しみながら、体にやさしい選択を重ねていきましょう。

毎日の食事で、無理なく血圧を下げたい人におすすめのレシピ集。塩分2.5g未満でも大満足の1カ月分「適塩」献立や、血圧を下げるおかずカタログ、塩分ゼロの副菜、減塩鍋などのアイディアレシピも満載。高血圧の基礎知識や血圧を下げる生活・運動についても解説。

（『オレンジページ』おとなの健康レシピ〈高血圧の献立〉より）