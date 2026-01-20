佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。



1月20日は二十四節気の「大寒」です。一年の中で最も寒くなる頃とされています。二十四節気の最後の節気で、次はもう「立春」で、暦の上では春が始まります。20日は今季一番の寒気が流れ込み、大寒らしい寒さになりそうです。



「寒気の予想」

昼以降、上空には今季一番の寒気が流れ込んできます。1500メートル上空にはマイナス6℃以下（雨が降った場合、平地でも雪に変わる目安）の寒気が南下してくる予想です。今回の寒気は長く居座るのが特徴で、日曜日になるとようやく寒気の影響は落ち着きそうです。



「気温はどうなのか？」

最高気温は19日より大幅に低くなるでしょう。北九州市では7℃低く9℃、久留米市では8℃低く11℃の予想です。19日までは季節外れの陽気が続いていましたが、20日からは平年並みか、平年を下回る気温が続く見込みです。



「天気の予想」

寒気の影響で、雲が広がりやすいでしょう。各地でにわか雨の可能性があります。また、北寄りの風が強めに吹くことがあるでしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

長く続く雨ではありませんが、にわか雨の可能性があります。お出かけには雨具があると安心です。雨足が強まることはなく、折りたたみ傘で十分でしょう。



「なのか間予報」

しばらくは寒気の影響ですっきりしない天気が続きます。寒さのピークは木曜日で、福岡市では最高気温が4℃、最低気温が1℃と、この冬一番の寒さになりそうです。マークにはありませんが、にわか雨やにわか雪があるかもしれません。土曜日は雪マークがついています。今のところ大雪の恐れはありませんが、全国的に雪が降るため交通機関や物流への影響が出る可能性があります。