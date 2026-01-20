根強い円売り、ドル円一時157.80円台に下落もすぐに158円台回復



トランプのグリーンランド発言を受け米国売りが懸念され昨夜はドル売りだった、その反動で東京朝はドルは買い戻されて始まった。



ドル円は仲値にかけ下落、一時157.85円付近まで下げた。ただ、高市トレード再燃の円売り圧力が根強くドル円はすぐに158円台を回復している。



高市政権による財政悪化懸念で債券売りが止まらず、日本長期金利は急上昇している。10年債利回りは約27年ぶりに2.3%台に乗せ、40年債利回りは2007年開始後はじめて4.0%の大台に乗せた。20年債利回りは1997年来高水準、30年債利回りも急上昇している。

外部サイト