µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤ò¼õ¤±¤ÆSNSÅê¹Æ¡ÖÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º²ù¤·¤¤¡×
¡¡¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬19Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@takefusa.kubo)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï18Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè20Àá¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï(¡û2-1)¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¸åÈ¾21Ê¬¤ËÎ¢¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢º¸¤ÎÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò²¡¤µ¤¨¤ÆÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±24Ê¬¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÍâ19Æü¡¢¡Öº¸¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Éüµ¢»þ´ü¤Ï¡Ö²óÉü¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢µ×ÊÝ¤Ï¡Ö²ø²æ¤Ç¾¯¤·¤Î´ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
