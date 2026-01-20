株式会社セキドは、内部のレイアウトを自分で組み変えられる「PGYTECH CreateMate メモリーカードケース」を1月14日（水）に発売した。

メモリーカードに合わせた専用トレーの組み合わせを自分で選べるモジュール構造を採用。CFexpress Type Aを最大6枚、microSDメモリーカードを最大16枚、SDメモリーカードを最大6枚、CFexpress Type B/XQDを最大6枚、nano SIMを最大1枚収納できる。

IP54の防塵・防滴性能を備え、圧縮や曲げに強いアルミニウム合金製ハウジングを採用。さらに、シリコーン製外装により耐衝撃性も確保した。

PGYTECHブランドのカードケースでは、似たようなデザインの製品として、カードリーダーを一体化した「CreateMate 高速カードリーダー内蔵ケース」を展開しているが、本製品はカードリーダーを省き、収納力を高めている。

付属のカラビナを使用して、バックパックやバッグ、ベルトループに取り付けて持ち運べる。また、SIMカードの取り出しや簡易的なマイナスドライバーとして利用できるイジェクトピンが付属する。

外形寸法：29×63×140mm 重量：150g 価格：3,300円 同梱内容：メモリーカードケース×1、SD＋microSDモジュール×6、CFE-Aモジュール×6、CFE-Bモジュール×3、nano SIMモジュール×1、microSDモジュール×2、カラビナクリップ×1など

