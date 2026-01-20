大宮の市原吏音にオランダ1部AZアルクマールがオファーと現地メディア報道

オランダ1部AZアルクマールが、RB大宮アルディージャに所属するDF市原吏音の獲得に動いている。

U-23日本代表でもキャプテンを務める20歳のセンターバックに対し、正式なオファーを提示した模様だ。現地メディアは「AZは短期間で市原吏音による補強を望んでいる」と伝えており、将来性豊かな若きディフェンダーを即戦力候補としてリストアップしている。

日本国内ですでに報じられていた移籍の噂について、記事では「そのニュースは正しいことが判明した」と指摘している。AZは直近でマールテン・マルテンス監督が退任するなどチーム状況が揺れているものの、補強の手は緩めていないようだ。守備陣の再編が急務となっているチーム事情もあり、「この日本人選手で即座に補強を行いたいと考えている」と熱視線を送っている。

市原自身も欧州への挑戦に前向きな姿勢を見せているという。記事では「市原に対してすでにオファーが出されている」とクラブの動きに言及したうえで、「ディフェンダー自身もすでに合意しており、エールディヴィジへの移籍を望んでいる」と報じた。個人間の条件面では支障がなく、クラブ間の交渉が進めば、若きディフェンスリーダーが海を渡ることになりそうだ。

オランダでは多くの日本人選手が結果を残しており、これが市原にとっても大きなモチベーションになっているようだ。現地メディアは「このトップタレントはオランダで活躍する多くの同胞を見ており、AZを欧州トップリーグへの理想的な足がかりと見なしている」と評価している。ステップアップの場として、若手の育成に定評のあるAZは理想的な環境と言えるだろう。

今回の移籍話が加速する背景には、AZ独自のチーム事情も関係している。若手DFビリー・ファン・ダイドルの他クラブへの移籍が濃厚となっており、人員と予算に空きが生まれる見込みだという。記事では「市原の移籍が急展開を迎える可能性がある」と指摘しており、Jリーグで台頭した才能の去就に現地からも大きな注目が集まっている。（FOOTBALL ZONE編集部）