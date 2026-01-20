Netflix『白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜 2』（以下、『白と黒のスプーン 2』）でスターになったシェフのイム・ソングン氏が飲酒運転歴を告白した翌日にホームショッピング番組に出演したことに関連し、チャンネル側は「事前に収録された内容」とし、ホームショッピングの特性上、恣意的に編成を取り消すことは不可能だと明らかにした。

19日午前、ホームショッピングチャンネル「ショッピングNT」では、イム氏が出演してカルビチム（牛カルビの煮込み）を販売した。同チャンネルの番組表には、20日午前にもイム氏の名を冠したトガニタン（牛骨スープ）などの販売放送が予定されている。

これについてショッピングNT側は同日、「ショッピングNTは録画放送のホームショッピング」とし、「本日の放送と20日の放送は、事前に収録されていた部分がオンエアされる」と説明した。

続けて「放送の約定契約は少なくとも3日前に締結されるため、恣意的に編成を取り消した場合、公正取引委員会と放送通信委員会が規定する禁止行為に該当する」と説明した。

また「中小企業である協力会社は、イム氏をモデルに起用している」とし、「すでに予定されている編成を取り消した場合、その被害はそのまま協力会社に及ぶことになる」と明かした。

あわせて「問題となった録画放送は、イム氏の『ユ・クイズ ON THE BLOCK』出演以前に撮影されたものだ」とし、「事前制作された放送であるという点をはっきりと説明させていただきたい」と付け加えた。

韓食調理技能匠のイム氏は、2015年にtvNの『韓食大捷3』で優勝し名を広め、最近ではNetflixの『白と黒のスプーン 2』に出演して大きな注目を集めた。

しかし、18日に自身のYouTubeチャンネルで公開した動画を通じて、過去に3回飲酒運転で摘発され、法的処罰を受けていたことを告白し、非難の矢面に立たされた。

その後、イム氏は自筆の謝罪文を掲示し、「飲酒運転はいかなる理由があっても言い訳できない私の過ちであり、ミスだ。不注意な行動で失望をさせてしまい、心よりお詫び申し上げる」と述べた。

また「過去の過ちを忘れず、社会に善良な影響を及ぼすことができる調理師になれるよう、自分自身を律していく」とした。

イム氏の告白後、彼が出演予定だった番組は相次いで出演を取り消すなどの対応に乗り出した。

JTBCの『知ってるお兄さん』とKBS（韓国放送公社）第2テレビの『新商品発売〜コンビニレストラン』側は、イム氏の出演を取り消したと発表した。すでに収録を終えたMBC（文化放送）の『全知的おせっかい視点』は、予告編まで公開されていたが、収録分の編成について議論中だ。ウェブバラエティ『サロンドリップ』やSBS（ソウル放送）の『同床異夢2−君は僕の運命』側は、イム氏の出演の可否について議論を続けているという。