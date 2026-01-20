メキシコのクラウディア・シェインバウム大統領は、5月に予定されているグループBTS（防弾少年団）のメキシコシティ公演について、「本当に良かった」と述べた。

シェインバウム大統領は19日（現地時間）の記者会見で、「（BTSが）メキシコでコンサートをすることになり本当に良かった」とし、「なぜなら、メキシコの若者たちが長い間要望してきた事項だからだ」と語った。

BTSはワールドツアーの一環として、5月7日と9〜10日にメキシコシティのGNPセグロス・スタジアム（旧フォロ・ソル）で公演を行う。約6万人を収容できるこの会場には、これまでにBLACKPINK（ブラックピンク）やTWICE（トゥワイス）をはじめ、ポール・マッカートニー、テイラー・スウィフト、メタリカなど世界的なアーティストたちがステージに立っている。

これに関連し、メキシコ政府はチケット販売の過程で浮上した問題について、状況を点検していると明らかにした。メキシコ連邦消費者保護局（PROFECO）のイバン・エスカランテ長官によると、公式の先行販売が始まる前であるにもかかわらず、座席割り当てを巡って数日間で約4000件の苦情が寄せられた。

エスカランテ氏は「苦情の申立人は、チケット価格をタイムリーに公開し、座席表を掲示し、料金とチケット販売条件を完全に明示するよう検討してほしいと消費者保護局に要請した」とし、「これに加え、我々は購入者の個人情報保護のための継続的な監視も強化する」と述べた。