台湾で、長年使用した古い魔法瓶が原因で鉛中毒による脳損傷を負い、死亡に至った事例が報告された。医療陣は、老朽化した魔法瓶から溶け出した重金属が継続的に神経系を傷つけたと判断した。

現地メディアの風伝媒や三立新聞網などによると、30年間運転業務に従事してきた50代の男性Aさんは、ある日、運転中にブレーキを踏まずに飲食店に車を突っ込むという事故を起こした。その後、記憶力や判断力が急激に低下するなど、認知症に似た退行性の症状を見せ始めた。

神経系の損傷は日常生活の動作全般に影響を与えた。食べ物をうまく飲み込めない状態にまで悪化し、事故発生から約1年後、誤嚥性肺炎で亡くなった。

病院の精密検査の結果、Aさんの体内からは高濃度の鉛成分が検出された。医療陣は、鉛中毒が脳機能を深刻に損ない、認知能力の喪失につながったと説明した。

調査の結果、Aさんは20年間にわたり、内部に激しい傷やさびがある魔法瓶に熱いコーヒーを毎日入れて飲んでいたことが確認された。医療陣は「酸性の強いコーヒーを老朽化したステンレス製の魔法瓶に長時間保管すると、鉛やカドミウムといった重金属が溶け出すリスクが非常に高まる」と指摘した。

専門家は、魔法瓶の使用中に金属のような味がしたり、内部にさびや傷が生じたりした場合、また外部にへこみなどの損傷がある場合や保温機能が急激に低下した場合は、直ちに買い替えるべきだと助言している。

魔法瓶の寿命は、一般的に1年から2年程度とされる。外観上は異常がないように見えても、真空構造が損傷すると、内部の微細な亀裂を通じて重金属が溶け出したり、細菌が繁殖したりする可能性があるためだ。

また、洗浄時には内部のコーティングの損傷を防ぐため、金たわしではなく柔らかい材質の洗浄用具を使用することが望ましい。牛乳や豆乳のようにタンパク質の多い飲料は、細菌の増殖を防ぐために2時間以内に飲み終えるのが良いという点もあわせて強調している。