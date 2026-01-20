益子町にある、国の重要文化財になっている神社のかやぶき屋根などの修理のため、神社の氏子らが修理委員会を組織し、資金を集めるためのクラウドファンディングを実施することになりました。

益子町上大羽にある綱神社と大倉神社は、ともに１９５０年に国の重要文化財に指定されています。いずれもかやぶき屋根を修復してから、およそ１５年が経過し傷みが目立っています。

そのため２０２５年１月に、神社の氏子会の役員と自治会役員、学識経験者など１７人で修理委員会を設置し、クラウドファンディングで修理資金の一部を募ることにしました。

１９日の現地説明会は、修理委員会の田中楯男委員長らが修復工事の概要を説明した後、神社の境内で現状を紹介しました。

修理は２０２７年３月ごろから工事に着手したい考えで、経費は二つの神社のかやぶき屋根の修理と境内周辺の樹木の伐採などで、総額およそ４５００万円を見込んでいます。

クラウドファンディングは５００万円を目標額として、２月１日から３月３１日まで行う予定です。返礼品には、益子町在住で益子大使のアーティスト・シシヤマザキさんがデザインした特製御朱印など、１３品目を用意しています。

綱神社は、宇都宮氏３代朝綱が１１９４年に建てたもので、今の社殿は１５２０年代に建てられていて、正面の柱が４本柱と柱の間の間口が三つある、県内でも珍しい三間社流造のかやぶき屋根です。隣に立つ大倉神社は、８０７年に創建され、今の社殿は１５２７年に建てられた一間社流造のかやぶき屋根です。