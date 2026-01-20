高市首相が１９日、衆院解散を表明し、投開票まで戦後最短の１６日間という異例の「真冬の総選挙」が決まった。

物価高、日中関係、災害復興……。課題が山積する中、有権者は首相の決断をどう受け止めたのか。

子育て、コメ…

「高市さんが首相になって政治に関心を持つ人が増えたと感じている。人気が高い中での選挙は理解できる」。東京都江東区の主婦（３０）は解散を肯定的に受け止め、「私たちの生活を託せる選挙になってほしい」と期待した。

栄養士として病院で働く主婦の女性は今、１歳の一人息子を育てるため育児休業中。４月から職場復帰する予定だ。２人目もほしいと思うが、物価高などで踏み切れないでいる。「子育て世代が安心して産み育てられる政策を進めてほしい」と話した。

大阪・ミナミの道頓堀商店会の会長で、串カツ店「串かつだるま」を経営する上山勝也さん（６４）は「政治的な判断なので、言うことはない」と、首相の決断を淡々と受け止める。

ただ、昨年１１月以降、台湾有事を巡る首相の国会答弁をきっかけに、中国人のお客が大幅に減ったのを実感している。「このままの状況が続けば街の経済への影響も大きくなるだろう。衆院選では、国民のために汗をかける候補者に論戦を繰り広げてほしい」と望んだ。

減反から増産、さらに高市政権で「需要に応じた生産」と、度重なるコメ政策の転換に翻弄（ほんろう）されてきた生産現場。山形県南陽市でブランド米「つや姫」などを生産する農業生産法人「黒沢ファーム」社長の黒沢信彦さん（６１）は、前回選から１年３か月で再び行われる衆院選に、「結果次第でまた混乱するのでは」と懸念を示した。

雪国の不安

２０２４年の能登半島地震と豪雨で甚大な被害を受けた石川県では、災害公営住宅の建設が始まったばかりで、今も約１万８０００人が応急仮設住宅で暮らす。輪島市の仮設住宅団地に住む男性（６９）は「なぜこのタイミングで解散なのか」と疑問を抱く。全壊した自宅の解体作業は終えたが、家を建て直す経済的余裕はなく「被災者に寄り添う政策を講じて」と要望した。

積雪のピークを迎える雪国では投票率の低下や選挙準備への負担も懸念されている。首相は会見で「雪国の皆様には足元の悪い中、投票所まで大変なご足労をいただく」と配慮を示したが、北海道江別市の男性（８６）は「雪の多い時期なので、天気が悪かったら投票所まで歩いて行けるだろうか」と不安を口にした。

本紙が号外発行

読売新聞は１９日、高市首相が衆院の解散を表明したことを伝える号外約２３万部を発行し、東京や大阪などで配布した。

東京都千代田区のＪＲ有楽町駅前では午後７時半頃から号外が配られ、通行人が次々と手に取った。

働き方改革に詳しい「ワーク・ライフバランス」の小室淑恵社長の話「予算審議が遅延するリスクがある中での解散は国民を置き去りにしているのではないか。首相は『働いて働いて』と繰り返すが、国民が安心できる働き方には言及しなかった。人口減の中で経済成長するには、賃上げと時短労働を進めつつ、育児や介護など様々な事情を抱える人も活躍できる社会を実現しなければならない。各政党はその設計図を示してほしい」

東京大・谷口将紀教授（政治学）の話「解散は、支持率が高いうちに選挙をしたい首相にとっては合理的な決断だ。ただ、参院選と合わせれば３年連続の国政選となり、目先の議席確保を優先しているようにも映る。極めて限られた期間ではあるが、党首や候補者が討論を重ね、国民が政策本位で投票できる十分な判断材料を提供してほしい」

立候補予定者 準備急ぐ

「２７日公示―２月８日投開票」という短期決戦を前に、立候補予定者も慌ただしく準備を始めている。

「ゼロから準備を始めたが、政党も変わるので正直途方に暮れている」。こう話すのは、東京２１区から出馬を予定している立憲民主党の鈴木烈・東京都議（５２）。２１区の立民の現職議員の引退を受け、１６日に立民都連から出馬への内定を受けた。今後は、公明党と結党したばかりの「中道改革連合」から公認を求める。

ポスターやチラシは、新党のデザインが間に合わず、立民の政党名を印刷したものを準備中だ。選挙カーの看板もデザインが決まらず、発注できていない。鈴木氏は「たとえ十分な用意ができなくても、街頭には立ち続ける」と語った。

東京２６区から出馬予定の自民党新人、今岡植（うえき）氏（３７）は前回の衆院選に出た経験はあるが、公明党の協力を受けずに戦う選挙に戸惑いを感じている。今岡氏は「有権者一人一人に思いを届けることに集中したい」と前を向いていた。