体重100倍のサイに“挑む”キョン 動物園で繰り広げられた縄張り争いは“まさか”の結末 ポーランド
ポーランドの動物園で、キョンが自分の100倍の体重があるサイと戦う様子がカメラに捉えられた。
勝負はキョンの素早い立ち回りで、サイの“敗北”となった。
体格差超えた2匹の攻防劇
ポーランドの動物園で9日に撮影されたのは、大柄なサイの前に立ちはだかった、小型のシカ・キョン。体重はサイの100分の1だ。
体格差が歴然な2匹による「縄張り争い」が繰り広げられた。
先手を打ったのはキョン。
首を上下に振るサイの“挑発”に対し果敢に突進した。サイは驚いたのか、少し後ずさりした。
サイも対抗して突進するが、キョンが華麗なカウンターを繰り出した。
キョンの見事な立ち回りで決着
ペースを握ったのはキョンか。そこでサイが別方向に回り込む。
しかし、キョンはこれも読み切っていたかのように、サイの進路を塞ぐように威嚇した。
これにはサイも“お手上げ”状態となり、その場を後にした。
熾烈な戦いを終えた2匹だが、その後、動物園が投稿した映像には仲良く干し草を食べる様子が映っており、無事に仲直りした様子だ。
（「イット！」 1月16日放送より）