タレントのスマイリーキクチ（53）が20日までにX（旧ツイッター）を更新。SNSで拡散されている少年らの「暴力動画」をめぐり、加害者を特定しようとする行為をあらためて批判した。

最近、各地の中高生や少年らによる残忍な「暴行動画」がSNS上の告発系アカウントなどに投稿されて拡散し、X上などで怒りの声などが高まる事態が次々起きている。

17日ごろから拡散している同種の動画では、中学生とみられる加害者が小学生とみられる被害者に対し立った状態で背後から「裸絞め」をかけ続け、無抵抗で失神寸前でもがき続ける被害者を周囲の少年らが笑いながら動画撮影するなど、見るに堪えない内容となっている。モザイクがかかっている被害者の少年は泣いているようにも見え、別の動画では海に落とされ溺れそうになっているような様子も映っており、人命にかかわる極めて危険な暴行が行われたとみられる。

こうした暴行動画の加害者に関連する情報として社名があがっていた、ランドセルブランド「LIRICO」を展開する株式会社リリコは公式サイトで声明を発表。「現在、SNS上で拡散されている出来事に関連し、当社『株式会社リリコ』に関するお問い合わせをいただいております。当社は、当該の個人・家庭・出来事とは一切関係ございません」と否定し、「会社名が類似していること、また当社が大阪に所在していることから誤解が生じておりますが、事実ではない情報が当社と結びつけられている状況です」と説明した上で、注意をうながした。

キクチは同社の声明を貼付し、「いじめ動画が拡散して加害者を特定する。全く関係ない企業が『加害者の親の勤務先』だと誹謗中傷や業務妨害の被害に遭う。傷つけた群衆は何の謝罪も責任も取らない」と指摘。「これの何が正義なんだろう。ただの加害者にしか思えない」と苦言を呈した。