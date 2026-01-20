【最強寒波】21日朝から22日朝までに最大平地で40センチ、山沿いで100センチ降雪予想 警報級大雪の可能性も 25日頃まで強い冬型に注意《新潟》
新潟県では、２１日から２５日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。
新潟地方気象台によりますと日本付近は次第に冬型の気圧配置となり、２１日から２５日頃まで強い冬型の気圧配置となるでしょう。
新潟県では山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所がある見込みで、予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
・２１日午前６時から２２日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ２０センチ
下越 山沿い ７０センチ
中越 平地 ４０センチ
中越 山沿い １００センチ
上越 平地 ３０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ２０センチ
・２２日午前６時から２３日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ２０センチ
下越 山沿い ７０センチ
中越 平地 ４０センチ
中越 山沿い １００センチ
上越 平地 ３０センチ
上越 山沿い ７０センチ
佐渡 ２０センチ
２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置となり、大雪が続くため、積雪がさらに増える見込みです。大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。