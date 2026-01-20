ピンク色のかわいいスイーツが食べ放題！ 京都ホテルの「いちごとさくら」スイーツビュッフェでひと足早い春気分
都ホテル 京都八条のレストラン「ラフィネ」にて、2026年1月24日（土）から3月29日（日）までの土・日・祝日限定で、スイーツビュッフェ「いちごとさくら」を開催。
旬のいちごの甘酸っぱさと、さくらのやさしい香りが重なり合う、華やかに彩られた和洋のスイーツがずらりとラインナップ。また、ローストビーフやスモークサーモンなどのライトミールも充実。お腹も心も満たされる贅沢なひとときを楽しもう。
春を感じる華やかな色合いのいちごスイーツ
ビュッフェ台に並ぶのは、「いちご桜餡ショートケーキ」をはじめ、「いちご桜餡ティラミス」や「いちご桜餡抹茶カヌレ」など、いちごとさくらを組み合わせた春らしい味わいのスイーツたち。「いちごとほうじ茶のタルト」や「いちごわらびもち」なども用意されるので、旬のいちごのおいしさをさまざまな形で楽しんでみて。
淡いピンクカラーがかわいいさくらスイーツ
また、ふわりとさくらが香る「桜餡ロール」や「いちごと桜プリン」、さくらの形を模った「桜クッキー」、「桜餡みたらしチーズムース」など、心躍るさくらスイーツも盛りだくさん。パンケーキには、春ならではの味覚が楽しめる桜ジャムを付けて召し上がれ。
ローストビーフなど食べ応え抜群のライトミール
ライトミールには、大人気のローストビーフに加え、生ハムやスモークサーモン、ハンバーグなど食べ応えのあるメニューがラインナップ。具材を自由に組み合わせて楽しめる、自分で作る「マイサンド」もおすすめ。
家族や友人とともに、春だけの特別なビュッフェを満喫してみてはいかが。
◆ビュッフェの会場は？
さまざまなシーンに利用できるホテルレストラン「ラフィネ」
各種イベントやシーズンごとのフェアなどに合わせて、期間限定でオープンするレストラン「ラフィネ」。現在行われている特別コラボレーションでは、京都手描友禅協同組合による店内装飾が施され、伝統的な友禅染を間近で楽しむことができる。和の雰囲気に包まれた気品あふれる空間で、五感を満たす至福のひとときを過ごして。
