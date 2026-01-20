【写真クイズ】この食材の名前は？　鮮やかです

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

■サラダに

正解：赤だいこん

難易度：★★☆☆☆

辛味が控えめで、さわやかな味わいです

赤だいこんは、その名のとおり皮が鮮やかな赤色をした大根で、切ると中までしっかりと色づいているものから、中心は白く外側だけが赤いものまでさまざまな品種があります。

一般的な青首大根よりも辛味がやわらかく、みずみずしさのなかにほのかな甘みがあり、生でも火を通しても扱いやすいのが特徴です。

もともとは中国から伝わった赤皮系の大根がルーツとされ、日本では寒冷地でも育ちやすいことから東北や信州などで古くから親しまれてきました。

地域によって「紅しぐれ」「紅くるり」など独自の品種名で呼ばれ、それぞれに色の濃さや辛味の出方が異なります。

旬は秋から冬にかけてで、とくに寒さが深まる頃の赤だいこんは実が締まり、色も鮮やかになってきます。

大根は寒さに当たると甘みが増すといわれますが、赤だいこんも同じで、冬に育ったものは生でかじっても辛すぎず、甘味とじんわりとした旨みが感じられます。

生で楽しむのがおすすめの食べ方。

薄くスライスしてサラダに加えると、赤みが食卓のアクセントになり、軽い辛味とみずみずしさがほかの野菜とよくなじみます。塩でもんで浅漬けにすると、赤い色素がじんわりと全体に広がり、淡い紅色の漬物になります。酢と合わせればさらに色が鮮やかになります。

火を通す料理にも向いており、煮物にすると白い大根よりもややしっかりした食感が残り、煮崩れしにくいのが特徴です。味が染みるまで少し時間はかかりますが、そのぶん、噛んだときに大根らしい素朴な旨みがしっかり感じられます。

輪切りにしてステーキのように焼けば、外側は香ばしく、中はほっくりとした食感になり、甘味が引き立ちます。炒め物にすると皮の赤がほんのり残り、料理にやわらかな彩りを添えてくれます。

美味しい赤だいこんの見分け方

まず確認したいのは、赤だいこんの皮の色づきです。赤だいこんの魅力はなんといってもその鮮やかな赤さなので、色がくすんでいたり、ところどころ茶色っぽくなっているものは避けることをおすすめします。

表面にハリがあり、触れたときにずっしりとした重みを感じるものは水分をしっかり含んでいて、切ったときのみずみずしさが違います。

逆に軽く感じるものは中がスカスカになっていることがあるため、手に取ったときの重さは意外と頼りになる判断材料です。

また、ひび割れや傷が多いものは乾燥していることが多く、辛味が強く出ることがあります。

葉付きで売られている場合は、葉がしおれていないかどうかを見ると鮮度の目安になり、葉がシャキッとしているものは収穫して間もない証拠です。

赤だいこんの注目栄養素

注目すべき点は、赤だいこんの赤色の素となっているアントシアニンです。この成分は、紫キャベツやブルーベリーにも見られる天然の色素成分です。酢と合わせると色がいっそう鮮やかになるのは、この成分が酸に反応するためです。

また、消化を助ける酵素、「ジアスターゼ（アミラーゼ）」も注目ポイントです。

この成分は、食べ物の中のでんぷんを分解してくれる働きがあり、胃の負担を軽くしてくれます。生の大根を食べたあとにもたれにくいと言われるのは、この酵素のおかげなのです。

ジアスターゼは熱に弱く、加熱すると働きがほとんど失われてしまいますが、辛味が少ない赤だいこんは生で食べやすいため、ジアスターゼをしっかりとれるという点が大きな特徴です。

