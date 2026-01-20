渋谷ホテルでおしゃれないちごアフタヌーンティー。フレッシュいちごの食べ比べやクレープなども！
◆渋谷ホテルでおしゃれないちごアフタヌーンティー。フレッシュいちごの食べ比べやクレープなども！
SHIBUYA STREAM HOTELのBar & Dining「TORRENT」にて、スタイリッシュでファッショナブルないちごのアフタヌーンティー「STREAM Afternoon Tea〜Sweet Strawberry〜」を開催。
甘酸っぱいフレッシュいちごの食べ比べをはじめ、クレープやクッキー、タルトなどさまざまなスタイルで楽しめるプティフールや、いちごのアクセントを効かせたセイボリーなどがラインナップ。
期間は、2026年2月1日（日）から4月30日（木）まで。
春の訪れを感じる爽やかないちごのウエルカムドリンク
まずは、ノンアルコールのウエルカムドリンク「ストロベリードロップ」で乾杯を。色鮮やかないちごのシロップと、透明感のあるソーダを合わせた華やかなドリンクは、春の訪れにぴったりな爽やかな味わい。
また、シンガポール発の世界屈指のラグジュアリーティーブランド「TWG Tea」の紅茶や、コーヒーなどが飲み放題で楽しめるのもうれしいポイント。
フレッシュいちごの食べ比べ＆いちごスイーツを堪能
テイスティングプレートには、パティシエが厳選したその日おすすめのいちごを3種類用意。色や形、味わい、香りなどを食べ比べて、いちご本来のおいしさをダイレクトに感じてみて。
スタンド上段には、多彩ないちごスイーツがずらり。甘酸っぱいフリーズドライいちごとローズマリーをアクセントにしたアールグレイの生チョコや、いちごの甘みとホワイトチョコレートのミルク感でくちどけなめらかに仕上げられたレアチーズ、フリーズドライいちごを練り込んだ生地でいちごのチョコレートクリームを挟んだクッキーなど、魅力的なスイーツたちを存分に味わおう。
風味豊かなエクレアやサンド、いちごスコーンなどが登場
中段には、黒胡椒を効かせたいちごジャムが合わせられたポークリエットのプチエクレアや、しっとりとした豆乳パンが使用されたマスタード風味のいちごとローストビーフのサンドなどが並ぶ。
下段では、シーズンスコーンとしていちごスコーンが用意される。いちごのうまみを封じ込めたフリーズドライを挟んで焼きあげられたスコーンは、いちごの華やかな香りが際立ち、口の中いっぱいに広がる。コンディメントのメープルシロップをかけて、奥深いコクと甘さを味わってみて。
塩気と甘酸っぱさがクセになるこだわりのセイボリー
セイボリープレートには、トマトと生ハム、いちごそれぞれの食感が楽しめるワンスプーンタルタルや、クリーミーで濃厚なチーズ「ストラッチャテッラ」にいちごのさっぱりとした味わいのマリネがプラスされたベリーヌ、ブルーチーズのムースといちごを、パリっとした生地で味わうタルトレットなどがラインナップ。
洗練されたメニューの数々とともに、渋谷らしい都会的なアフタヌーンティー体験を楽しんでみてはいかが。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ホテルの空間で味わう「日本を感じさせる」フレンチやこだわりのスイーツ
渋谷駅直結の「SHIBUYA STREAM HOTEL」内に入るBar & Dining「TORRENT」。フレンチの手法で日本を表現したメニューは、どれも雅さを感じさせる美しい仕上がり。バーエリアでは、スタイリッシュなカクテル・音楽・映像を楽しめる。彼とのデートや女子会を盛り上げてくれるはず。
