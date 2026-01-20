U23ÆüËÜÂåÉ½DF»Ô¸¶Íù²»¤¬¥ª¥é¥ó¥À°ÜÀÒ¤Ø¡©¡ÄËè·§ÚðÌð½êÂ°¤ÎAZ¤¬º£Åß¥ª¥Õ¥¡¡¼Äó¼¨¤«
¡¡RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë½êÂ°¤¹¤ëU¡Ý23ÆüËÜÂåÉ½DF»Ô¸¶Íù²»¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£19Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡ØVoetbal International¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤ÎAZ¤¬º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î»Ô¸¶¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçµÜ¤Ø¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤â²ÃÆþ¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÜÀÒÀ®Î©¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£AZ¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç²áµî2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»ÃÄê8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£²áµî¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¡Ê¸½¡§¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ºß¤ÏËè·§ÚðÌð¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¸¶¤Ï2005Ç¯7·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß20ºÐ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£ÂçµÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç2023Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»80»î¹ç½Ð¾ì5¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆJ2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤äJ1»²Æþ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ2¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ºòÇ¯¤ÎFIFA U¡Ý20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏÁ´4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎAFC U¡Ý23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢2026¤Ç¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç4»î¹çÃæ3»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
