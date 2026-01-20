石川県は25日(日)ごろまで強い冬型の気圧配置が続き、平地でも大雪となるでしょう。気温が低く、雪が解けないまま積雪が増えるおそれがあり、気象台が交通障害に注意・警戒を呼びかけています。

日本付近は次第に強い冬型の気圧配置となり、上空には強い寒気が流れ込んでいます。石川県は20日朝から雪が降っていて、25日ごろまで数日間にわたって大雪が続く見込みです。

21日(水)正午から22日(木)正午までの24時間に降る雪の量は、加賀地方の平地で40センチ、山地で70センチ、能登地方の平地・山地ともに30センチと予想されています。

その後、22日(木)正午から23日(金)正午にかけて、加賀地方の平地で30センチ、山地で50センチ、能登地方の平地で20センチ、山地で30センチの雪が降る見込みです。

特に21日(水)の午後から22日(木)の午前にかけてが目先のピークとみられていますが、その後も強い寒気が居座り、気温が低い状態が続くため、積雪がさらに増える見込みです。

気象台は25日(日)ごろにかけて大雪による交通障害に注意・警戒するよう呼びかけています。