パク・ボゴム、2月に来日サイン会開催へ 東京・大阪で2日間、400人が貴重な時間を過ごす
韓国の俳優パク・ボゴムが、2月21日に大阪で、同22日に東京で『PARK BO GUM 2026 SEASON'S GREETINGS in Japan』の発売記念サイン会を開催することが決定した。
【写真】韓服姿で笑顔を見せるパク・ボゴム
韓国ドラマ『おつかれさま』や『グッドボーイ』への出演でも話題を集めるパク・ボゴムが、自身のSEASON'S GREETINGS発売を記念したファンサイン会『PARK BO GUM 2026 SEASON'S GREETINGS in Japan』を開催することが決定。
本イベントは大阪と東京の2都市4パート、各パート100人の特別イベントとして行われる。会場では、パク・ボゴム本人との貴重な時間が用意されており、ファンにとって忘れられないひとときとなる。
なお、対面ファンサイン会への応募が可能な対象商品は、mahocastにて23日午後6時より販売開始となる。
時間および会場は当選者のみ知らされる。
