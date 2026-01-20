【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１９日、米ＮＢＣニュースの電話インタビューで、米国によるデンマーク自治領グリーンランドの領有に反対する欧州８か国への追加関税について、「１００％実行する」と述べた。

軍事力行使の可能性も否定せず、強硬姿勢を示した。

トランプ氏はインタビューで、武力を用いてグリーンランドを奪い取るかと問われ、「ノーコメント」と述べて明言を避けた。トランプ政権は米軍の活用も「選択肢の一つ」とし、軍事、経済両面で圧力をかけている。

トランプ氏は「欧州が集中すべきなのはロシアとウクライナの戦争であり、グリーンランドではない」とも主張し、領有を目指す米国の取り組みに関わらないよう欧州側に求めた。

また、米国のベッセント財務長官は１９日、訪問先のスイスで、欧州連合（ＥＵ）が検討中とされる米国への報復関税について、「極めて愚かだと思う」と記者団に語り、不快感を示した。トランプ氏がグリーンランドを「米国の戦略的資産」とみなしていると説明し、「我々は安全保障を他国に委託するつもりはない」と述べ、領有に向けて譲歩しない考えを強調した。