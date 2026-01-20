¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡ÀïÀþ¤òÀê¤¦¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤«¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤«
¡¡ºòµ¨¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë·è¾¡¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡ËÂÐ¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤ÎÇÔ¼Ô¤¬¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î£²¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÇÔ¼Ô¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î£´¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î¾å°Ì£¸¥Á¡¼¥à¤Ï°Ê²¼¤Î½ç¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¥ê¡¼¥ë¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¡£
¡¡Î¾Êý¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥Ó¥é¤Î£´¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â°Ì¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Àï¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¤âÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿PSG¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î£µÀá¤Þ¤ÇÀ®ÀÓ¤Ï£±¾¡£±Ê¬¤±£³ÇÔ¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë24°Ì°ÊÆâ¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò15°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿»þ¤â¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â·è¾¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£CL¤ò½éÇ¯ÅÙ¡Ê1992¡Ý93¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤ÎPSG¤Û¤É°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÇ¤âÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ÇÁ´36¥Á¡¼¥àÃæ¡¢24°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡£¾¡¤ÁÅÀ12¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐºÇÄã¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë¤È³ä¤ê¤¤ì¤Ð¡¢CL¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¥Æ¥¹¥È¤Î¾ì¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Âç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂÙÁ³¼«¼ã¤Ë¹½¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¡¢PSG¤¬¥Á¡¼¥àÎÏ¤òÅÓÃæ¤«¤é¾å¤²¤¿¸¶°ø¤ÏÂç¤¤¯¸À¤¨¤Ð£²¤Ä¤¢¤ë¡£¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¡Ë¤ÎÂæÆ¬¤È¡¢¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÂåÉ½¡Ë¤òÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ê¥Ý¥ê¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¹¶·â¤ÎÇË²õÎÏ¤¬¥°¥Ã¤ÈÁý¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò£±°Ì¤ÇÈ´¤±¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎPSG¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç·ãÆÍ¡£»î¹ç¤Ï±äÄ¹PK¤È¤Ê¤ëÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏÂ»¤ò¤·¤¿µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¸å¤ÎPSG¤Î²÷¿Ê·â¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò£±°ÌÈ´¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½¾¤¨¤Ð¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤ò¹¥À®ÀÓ¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¡ÚÍ¥¾¡¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Û
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£µ¨¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¼ó°Ì¤ò²÷Ä´¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ£°ì¡¢£¶ÀïÁ´¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¼ó°Ì¤ò¹Ô¤¯¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¶¯¤·¡£²¤½£¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¸õÊä¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë photo by Reuters¡¿AFLO
¡¡¤³¤ì¤Ï°ìºòµ¨¤Þ¤Ç¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·¹¸þ¤À¡£¥°¥ë¡¼¥×¤¬²£ÊÂ¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤ÏÆÍ½Ð´¶¤Ï½Ð¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¤À¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤Ïºòµ¨¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈÆ±¤¸Æ÷¤¤¤ò³Ð¤¨¤ë¡£16¶¯¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Î©¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤½¤í¤½¤í¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Êµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£²¤½£¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÎ©¾ì¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤è¤½30Ç¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï²¤½£°ì¤ÎºÂ¤Ë°ìÅÙ¤â½¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤³¤È¤Ê¤¯Éº¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´Å¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¤¬¡¢±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¡£º£µ¨¤¢¤¿¤ê¤ÏÅ·¤ÎÇÛºÞ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ëÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡£
¡¡MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡Ë¡¢CF¥Ó¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡Ë¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ë¤Ê¤É¤Î³ÍÆÀ¤Ç¡¢Áª¼êÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ú¡¼¥¹¤ò¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Þ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë»ýµ×ÎÏ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¸½ºß£²°Ì¤Ë¤Ä¤¯¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë¤â¡¢¤½¤í¤½¤í½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¹¥¥à¡¼¥É¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¤É¤³¤«Ã±Ä´¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤¤ÊÁª¼ê¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ËÍê¤ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤é¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë·¹¤¡¢¹ªåÌÀ¡¢½ÓÉÒÀ¤Ë·ç¤±¤¿¡£Â¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ë17ºÐ¤Î¥ì¥Ê¥È¡¦¥«¡¼¥ë¡ÊU¡Ý17¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¡££±¥È¥Ã¥×²¼¤¢¤ë¤¤¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë168¥»¥ó¥Á¤Î¾®Ê¼¤À¡£Á¡ºÙ¤µ¤ÈÂçÃÀ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤µí¼ã´ÝÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚPSG¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¶¯¤·¡Û
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¤â¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥ê¥È¥Ð¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¤Ø¥¹¥é¡¼¡¢¥ª¥é¥Õ¡¦¥È¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¾®ÊÁ¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤ÏÂ¸ºß¤·¤¿¡£2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¡¼¥à¤â¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÂç·¿²½¤¬¿Ê¤à¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐºÇ¶á¤Þ¤Ç¥±¥¬¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿10ÈÖ¤Î¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¡Ê¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¡Ë¡£¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¿ÈÄ¹¤Ï184¥»¥ó¥Á¤ÈÂç¤¤¯¡¢¤¹¤Ð¤·¤Ã¤³¤µ¤Ë·ç¤±¤¿¡£¥é¥Æ¥óÁª¼ê¤ËÈ÷¤ï¤ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎàÄ¤µ¤Ë¤â·ç¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥«¡¼¥ë¤¬¿·Á¯¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤17ºÐ¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢¤½¤í¤½¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿¿¤ÎÄìÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤êºòµ¨¤ÎÇÆ¼ÔPSG¤À¡£·è¾¡¤Ç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò£µ¡Ý£°¤Î¥¹¥³¥¢¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤¿»þ¡¢Íèµ¨¤âPSG¤Î»þÂå¤ÏÂ³¤¯¤È¸«¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤Î»×¤¤¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡PSG¤Ïº£µ¨¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£´Àá¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ë£±¡Ý£²¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¸÷·Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ºòµ¨¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¤â¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£µÀá¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï£±¡Ý£°¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Î¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÀï¤¤¤Ë¸«¤¨¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢PSG¤Ë¤ÏÍ¾ÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÇÔ¤ì¤Æ¤Ê¤ª¶¯¤·¡£¼¡¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤ÏPSG¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½ª¤ï¤êÊý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾Íµ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¶ð¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£Î¾¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤òÇÛÃÖ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¤¬¾ï¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¸ì¤Ê¤Î¤À¡£¼éÈ÷ÎÏ¤ÎÄã¤¤¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤ä¾¯¿ôÇÉ¤À¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤ÎÍ¥¾¡Í½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¢PSG¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î½ç¤ÇÊÂ¤Ö¡£
¡¡PSG¤Ï£´ÈÖ¼ê¤ÈÄã¤á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ËÁÀ¤¤ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÀª¤Ï¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂÛÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³Ê¤ä°Ò¸·¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡£²·î£²Æü¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃ¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¡£³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¡£Âè£²¤Î¥¯¥Ð¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡CL·è¾¡¤Ï£µ·î30Æü¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤ï¤º¤«12Æü¸å¤Î£¶·î11Æü¤Ë¤Ï2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢CL¤Ï¤½¤ÎÍ½½¬¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£