合コンで盛り上がるスマートフォンのアプリ８パターン
初対面の男女が集う「合コン」の場を盛り上げる小道具として、最近ではスマートフォンのアプリが活躍することもあるようです。はたしてどんなアプリが女性に人気なのでしょうか？ そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「合コンで盛り上がるスマートフォンのアプリ」をご紹介します。
【１】ガラケー相手にも連絡先交換ができる「メールしてね」などのＱＲコードアプリ
赤外線機能を搭載していないスマホは連絡先の交換に悩むもの。「メールしてね」などのＱＲコードアプリを使えば、ガラケーとのアドレス交換が簡単になります。「普通に便利だと思った」（２０代女性）など、合コンの終盤に活用するチャンスは多そうです。
【２】ネタがなくなったときに会話をつなげる「年収ｉｎ」などの話題アプリ
企業名を入力すると社員の平均年収がわかる「年収ｉｎ」は、話題が無くなってきたときのお題として使えそうです。「結構本気で気になる」（２０代女性）など、女性にとっても興味深い話題になりそうです。
【３】並び順をシャッフルする「席替えくん」などの席替えアプリ
合コンのテーブルでは、男女が交互に並ぶような席順が大切。「席替えくん」などのアプリを使えば、男女のバランスがいい席順をスマートに決められるようです。「公平な感じがいい」（１０代女性）など、合コンの中盤で席替えしたいときにぴったりといえそうです。
【４】ゲームをさらに盛り上げる「罰ゲーム」などのルーレットアプリ
合コンに付きものの「罰ゲーム」をランダムに決めてくれるアプリは、色々な遊びに応用できそうです。ただし「あんまりひどい罰ゲームは困るけど…」（２０代女性）など、過酷な罰ゲームが苦手な女性がいるときは、軽めの内容に変更しておくとよいかもしれません。
【５】男女の顔が入れ替わる「フェイスシフト」などの写真アプリ
映っている人物の顔を入れ替える「フェイスシフト」をはじめ、撮った写真を加工して楽しめるカメラアプリは、合コンの一発芸として楽しめそうです。「意味はないけど超面白かった（笑）」（１０代女性）など、単純な笑いが欲しいときに使うとよいかもしれません。
【６】全員の本音がこっそり探れる「押したの誰だ！？」などの心理アプリ
参加者に匿名のアンケートが取れる「押したの誰だ！？」は、合コンにおいては心理ゲームとして使えるようです。「『この中に好みのタイプはいる？』で全員Ｙｅｓだった（笑）」（２０代女性）など、うまく質問を考えると場のテンションが高まりそうです。
【７】なぜか心が読まれてしまう「アキネーター」などの不思議アプリ
いくつかの質問に答えるだけで考えていることがわかってしまう「アキネーター」は、その不思議さに誰もが驚くようです。「本当に心が読まれちゃうからスゴイ盛り上がった！」（２０代女性）など、ゲームとして楽しむだけで十分盛り上がりそうです。
【８】男女の相性がわかる「ラブタッチ」などの相性診断アプリ
画面をタッチするだけで二人の相性診断ができる「ラブタッチ」は、初対面の男女の会話を盛り上げるのに一役買いそうです。「緊張がほぐれて話がしやすくなる」（２０代女性）といった意見もあり、合コンの前半に使うといいかもしれません。
ほかにも、「合コンで盛り上がるスマホアプリ」はあるでしょうか？ ご意見をお待ちしております。（呉 琢磨）
