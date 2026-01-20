◆イングランド・プレミアリーグ ▽第２１節 ブライトン １―１ ボーンマス（１９日、英国・ブライトン ファルマー・スタジアム）

日本代表ＭＦ三笘薫が所属するブライトンは本拠でボーンマスに１−１で引き分けた。フル出場した三笘はこの試合でプレミアリーグ１００試合出場を達成。元代表の吉田麻也の１５４試合、岡崎慎司の１１４試合に次ぐ日本人選手３人目の金字塔を打ち立てた。

記念すべきリーグ戦の１００試合目で、最前線の中央に入った三笘は常にマーカーが２人付くなどボールに触る機会が少なかった。そんな中、前半３２分、ＶＡＲの末にボーンマスにＰＫが与えられ、タバーニアーがゴール左隅に流し込み、１点を先制された。

三笘の見せ場が訪れたのは後半４分。右サイドのグルダからの速い横パスを中央で受けると、相手ＤＦが寄せてくる一瞬前に右足を鋭く振って相手ゴールの右隅トップコーナーを狙った。決まれば芸術的ゴールだったが、大きな弧を描いたシュートは惜しくもバーを越えた。

その後、チャンスに絡めなかったが、しかしブライトンは、サブ出場したコストゥラスが土壇場の後半アディショナルタイム１分に豪快なオーバーヘッドで同点弾を決めてドローに持ち込んだ。

「追いついてくれたので良かったですけど、評価しづらい試合でした。いい形で１００試合目を飾りたかったですけど、そういう実力かなと思っています」

復帰後初めてフル出場を果たしたが、節目の試合でゴールに絡めず、言葉に悔しさがにじんだ。それでもプレミアリーグでの１００試合出場について「成長させてくれている場所ですし、日々競争の中で、楽しくも苦しくもいろんなことを経験している感じです」と語り、自ら世界的な選手に押し上げたイングランドの１部リーグに感謝した。アスリートだったクリア夫人の存在についても「すごく支えになっていますし、刺激も受けています」と明かした。

ただし、１００試合出場はあくまで「通過点」ときっぱり。今後もフットボール発祥国のイングランドの速くて強いサッカーに揉まれて、さらなる成長を遂げることを誓っていた。