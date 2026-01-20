介護のケアの仕方には正解がないといわれ、マニュアルどおりの対応が必ずしも正しいとは限りません。そんな”答えのない介護”を、介護講師はどのように教えているのでしょうか。

藤井さんは、ジョブメドレースクールの介護職員初任者研修で、初回の講義を担当する介護講師です。講義の特徴は、教科書をなぞるだけではないディスカッション形式のグループワーク。介護未経験者に対して、正解を教えるのではなく、考え続けることの重要性を伝えています。

そんな藤井さんは、まずは「相手に興味を持つこと」がすべての起点だと語ります。自衛隊での経験、現場での失敗、そして利用者から学んだこと。藤井さんが語る「いい介護」について話を聞きました。

自衛官から介護職へ。現場で受け取る「ありがとう」の違い

──藤井さんは自衛隊に入隊されていたんですよね。なぜ介護職に転身されたのですか？

藤井さん：きっかけは2000年の三宅島噴火災害による災害派遣です。当時、私は隊長の付き人として、指揮官のそばで関わることになりました。そこで初めて、高齢者や障がいのある人の存在を意識したんです。

自衛隊では、自力で歩ける人を誘導・救助する訓練はしていましたが、車いす利用者や高齢者の誘導・救助方法は学びませんでした。災害派遣という最悪の現場で、自分たちの訓練だけでは対応できない人たちがいると知り、もっと勉強しなければと思いました。

そんなとき、自衛隊の仕事としてホームヘルパー2級（現・介護職員初任者研修）を取得できる機会があり、受講を志願したんです。

──そのときから、介護職になることを決めていたのですか？

いえ。そのときはまだ関心がある程度でした。隊長の付き人は今後の活躍が期待される若手が任されることが多く、私自身も自衛官として活躍したいという気持ちがあったので、除隊して介護職になろうとは思いませんでした。

──自衛隊で取得するホームヘルパー2級は、通常の研修内容と違いがあるのでしょうか？

民間の研修に参加します。ただ、受講者約30名のうち半分以上が自衛官だったので、民間の方から見れば少し特殊な光景だったかもしれませんね。

──受講者の顔ぶれが特殊だったんですね。カリキュラムも現在の初任者研修と同じですか？

いえ。当時のホームヘルパー2級には実習の科目があり、研修中に介護現場に出る機会がありました。そこで入浴介助をした際、指導役の介護職員が突然席を外してしまい、すごく不安で怖かったことを覚えています。

「命を預かる仕事なのに、研修生一人に任せてしまって良いのか？」と介護現場のあり方に疑問を抱き、もっと深く学びたいと考え、自費でホームヘルパー1級の受講も決めました。

──実習での経験がさらに深く学ぶきっかけになったんですね。

そうですね。ただ、正直に言うと、一般の参加者や施設の職員、講師との交流を通じて、外の世界に興味を持ったことも大きかったと思います。

自衛官は国から雇われている人間ですので、決められた規律の中で生活しています。高校を卒業してからその生活を続けていたので、外の世界で生きる人の生活や仕事が新鮮に映ったんです。

それに、私が所属していたのは「任期制」といって、2年ごとに契約を更新する制度でした。ちょうど6年目の更新を迎えるタイミングだったこともあり、更新はせずに自衛隊を辞めることにしました。

──将来を期待されていたなかで辞めることに、迷いはありませんでしたか？

かなり悩みました。決断の決め手になったのは「ありがとう」の違いです。自衛隊も介護も、社会に必要とされる大切な仕事です。しかし、自衛隊が必要とされるときは、世の中にとってよくないことが起きたときなんです。

9.11のテロが起きたとき、実は日本でも自衛隊は厳戒態勢を敷いていました。私も防弾チョッキを着用し、銃弾を用意して、駐屯地で数日間待機していました。日本人である我々が人を撃つかもしれないし、撃たれるかもしれない。そんな緊張状態を今でも覚えています。

そういった経験もあり、最悪の状況で受け取る「ありがとう」よりも、生活のなかにある「ありがとう」のほうが心地よく感じ、24歳で任期満了を機に退職しました。

利用者は「守るべき対象」ではなく「人生の先輩」だった

──自衛隊から介護現場に出て、ギャップに戸惑いませんでしたか？

元自衛官で若くて体力もあったので、現場でチヤホヤされたことに最初は戸惑いましたね。ただ、次第にその環境に甘えるようになり、少し天狗になっていた時期があります。

多くの職員から「自衛隊にいたなら、銃を撃ったことはあるの？」と聞かれ、訓練の経験談を得意げに話していたんです。すると、その話を聞いていた90代の男性利用者さんから「ちょっとこっちに来い」と呼ばれ、真剣な表情で「君は人を撃ったことがあるのか？ 銃を撃つってどういうことかわかるのか？」と、2時間ほど説教を受けました。

──もしかして、戦争を体験した方だったんですか？

そうなんです。自分や仲間、国のために銃を撃ち、自身も2発被弾して帰還したそうです。銃弾一発の重みや命の意味を本当に理解、経験していました。

僕は訓練で的を撃ったことはあっても、人に銃口を向けたことも、向けられたこともありません。その経験の浅さを、言葉や態度から見透かされていたのだと思います。

得意げにしていた自分がとても恥ずかしく思えましたし、あそこで諭していただけなければ、勘違いしたままの人生になっていたと思います。

──そこから利用者さんへの見方が変わったんですね。

それまでは利用者さんを「守るべき対象」だと思っていました。でもその日から、自分よりはるかに多くの経験を持つ人生の先輩であり、戦争、貧困、高度成長など、時代を生き抜いてきた「生きる図書館」なんだと気づかされたんです。

──生きる図書館？

僕たちがケアを提供している時間は、人生の先輩から何かを学ばせてもらっている時間でもあるんです。

先ほどの戦争経験者の方は、僕に命の大切さや戦争の意味を教えてくれました。そういった知識や経験を持っている人は今ではすごく少ない。本来なら講演会などでしか聞けない内容を、介護の現場では教えてもらえるんです。

利用者さんの経験や知識に触れることで自分の人間性を高め、生きる知恵を得られる。それこそが、介護職の魅力だと考えるようになりました。

──そういった経験を話してもらうために、意識していることはありますか？

僕はあえて回り道することも大切かなと考えています。真正面から「何か話してください」と言っても、話しにくいでしょうし。

例えば、音楽の話をするときに、「どんな曲が好きですか？」ではなく、「当時は何が流行っていたんですか？」と聞いてみるんです。個人の好みは答えにくくても、当時の「流行」なら事実として答えやすい。「僕の若いときはね……」と話し始めてくれたら、そこから話を広げていきます。

相手の背景を想像し、質問の角度を変えて話しやすい環境をつくること。それが介護職の腕の見せ所だと思います。

──忙しい現場で、そこまで考える余裕はあるのでしょうか？

コミュニケーションの第一歩は、興味を持つことです。赤いセーターを着ている人がいれば、なぜその服を選んだのか少し考えてみる。それだけでも、想像の幅は広がりますよ。

また、余裕がないときこそ「なぜ？」と考えることで、冷静さを取り戻せます。利用者さんから理不尽に怒られてイライラしたときも、「なんでこの人は今、怒っているんだろう？」と一歩引いた視点で考えてみる。そうすると、感情に巻き込まれず、冷静に対処できるようになりますよ。

辞めることが責任ではない。事故から学んだプロ誠意

──介護現場では、真面目に向き合う人ほど自分を追い込んでしまうこともありますよね。藤井さんはどう乗り越えてきましたか？

元自衛官というと「メンタルが強い」と思われがちですが、僕もすごく落ち込みますし、失敗を引きずるタイプですよ。

介護を始めて8年目、管理者をしていたときに大きな事故が起きてしまい、「管理者として責任を取って辞めよう」と考えました。それが正しい責任の取り方だと思っていたんです。

上司に責任を取って辞めたいと伝えたところ、「責任の取り方は辞めることじゃない。事故が起きた相手にきちんと向き合うこと。そして、なぜ起きたのかを考え、どうすれば二度と起きないかを考えることが君の責任だよ」と言われました。

──その言葉ですぐに納得できたのでしょうか。

いえ、すぐには腑に落ちませんでした。しかし、事故に遭われた方とご家族に向き合い続けることで、ただ頭を下げて辞めるのではなく、二度と同じ事故を生まないための対策も講じることが、プロとしての誠意なのだと、理解していきました。

事故から4年ほど経ったころ、そのご家族から「藤井くん、介護の仕事を辞めないでね。私たちの家族に起きたような事故が、ほかの誰かには起きないような介護現場をつくってほしい」という言葉をいただきました。

──その言葉が今の講師活動につながっているんですね。

そうですね。事故は決して起こしてはいけないものですが、その事故から学んだことや、気づいたことが多くあります。

大きな失敗をした人間だからこそ伝えられることがある。失敗から学び、それを共有・伝えることが今の自分の役割だという想いから、講師活動を始めました。

「考え続ける」が介護の仕事

──講師として、受講生に一番伝えたいこととはなんですか？

「相手に興味を持って向き合うこと」です。技術の前に、まずそこが大切だと伝えています。

例えば、同じ話を繰り返す利用者さんがいたとします。興味がないと「認知症だから仕方ない」と片付けて、そこで考えが止まってしまいますよね。でも興味があれば、「なぜこの話を繰り返すんだろう？」と疑問を持てるんです。

──疑問を持ったとしても、認知症の方の場合、その理由を汲み取るのは難しくないですか？

おっしゃるとおりです。言葉でうまく伝えられない方も多いですから。実際、僕が担当したある90代の利用者さんの場合、その行動の意味がわかるまでに3年かかりました。

その方は毎朝、故郷の味噌作りの話をされるんです。最初は症状の一つと受け流していましたが、3年ほど経ったある日、「伝統的な味噌の作り方を、誰かに継承したい」と訴えているように見えてきたんです。

そこで、レクリエーション活動で味噌作りを企画し、その方に先生役をお願いしました。すると、普段は会話が成立しにくいこともあったその方が、生き生きとした表情で、的確に手順を教えてくださったんです。

──理解するまでに3年……。根気がいりますね。

人によっては5年、10年かかることもありますし、最期までわからないこともあります。人の心は見えませんが、それでも「なぜだろう？」と考え続けることが介護の仕事です。想像力が必要だし、時間がかかって当たり前なんです。

──考え続けるって、すごく疲れる作業のようにも思えます。

ずっと答えのない問いを考えるのは疲れてしまいますよね。僕の場合は、一つのことに集中して考えるのではなく、常に「うっすら」意識するようにしているんです。

介護は人の生活を支える仕事ですから、普段の生活のなかにも、ケアのヒントがたくさん隠れています。例えば、休日にふらっと入ったカフェの居心地がよければ、「なんかいいな」で終わらせず、「照明の明るさが絶妙だからかな」「店員さんの距離感がいいのかな」と、その理由を少しだけ考えてみる。

そうやって自分の生活から拾ってきた「心地よさの理由」が、そのまま現場のケアに使えるアイデアになったりするんです。仕事中に悩み続けるよりも、街に出てヒントを拾い集める。そうやって視野を広げたほうが、ずっと気楽に、自然とアイデアが湧いてくるようになりますよ。

──さまざまな介護講師の方に伺っているのですが、藤井さんにとって「いい介護」とはどんな介護ですか？

この取材の依頼を受けてからずっと考えていたのですが、どうしても答えが出ませんでした……。

でも、答えが出ないことこそが、介護の本質なんだと思います。人によって求めるものは違いますし、昨日うまくいった方法が今日も通じるとは限りません。介護は、毎日新しい発見があり、そこからまた新しい課題が生まれる仕事です。

「これで完璧だ」と思った時点で思考が止まってしまいます。「いい介護ってなんだろう？」と問い続け、目の前の人に向き合い続けるプロセスそのものが、「いい介護」につながっていくのではないでしょうか。

人生に正解がないように、介護にも正解はないので、興味を持ち続け、考え続けることが大切だと思います。