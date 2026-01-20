ダイアナが描く春の装い。PlayfulCelebrationで迎える2026S/S

新しい季節の始まりに、心まで軽やかにしてくれるニュースが届きました。レディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」より、2026Spring/SummerCollectionのキービジュアルが公開されます。テーマは“PlayfulCelebration”。春の光を纏い、プレイフルなマインドで輝く女性像を表現したビジュアルは、これからのスタイルに前向きなインスピレーションを与えてくれそう。ファッションで春を迎える準備を始めたくなるラインアップです♡

PlayfulCelebrationの世界観

2026S/Sシーズンテーマは「PlayfulCelebration」。ツイードやチュール、チェーンモチーフなど、華やかさと上品さを兼ね備えた素材使いが特徴です。

軽やかなフォルムと洗練されたディテールが、日常から特別なシーンまで幅広く活躍。春の訪れを感じさせるデザインは、装いにさりげない高揚感をプラスしてくれます。

足元を彩る最新シューズ

【Tweed×TullePumps】

価格：22,000円

ヒール高9㎝台、サイズ21.5-25.0㎝。

【Chain Motif Pumps】

価格：20,900円

ヒール高5㎝台、サイズ21.5-25.0㎝。

【BalletShoes】

価格：17,050円

ヒール高2㎝台、サイズ21.0-25.5㎝。1月下旬ごろ入荷予定。

【Volume Sole Loafers】

価格：20,900円

ヒール高4㎝台、サイズ22.0-25.5㎝。1月下旬ごろ入荷予定。

それぞれ異なる表情を持ちながら、春の装いにフィットするラインアップです。

コーデを仕上げるバッグたち

【Tweed×PearlBag】／【Tweed×BijouBag】

上 価格：19,250円／下 価格：17,050円

上サイズW24×H16×D12、下サイズW24×H17×D13。

【Box Mini Shoulder Bag】

価格：19,250円

サイズW19×H12×D7。

【Flower Cutting Bag】

価格：14,850円

サイズW20×H22×D10。スタイリングの主役にもアクセントにもなるバッグが揃い、春のコーディネートを完成させます♪

春の始まりはダイアナと

ダイアナの2026Spring/SummerCollectionは、春の光とともに新しい自分に出会わせてくれる存在。

キービジュアルは2026年1月19日(月)より公式WEBSHOPにて公開され、商品は全国のダイアナ店舗およびWEBSHOPで順次発売されます。

季節の変わり目に、足元やバッグから春を取り入れて、毎日を少し特別に楽しんでみてはいかがでしょうか♡