【義母の介護を手伝わない夫】頼み事はすべて自分に言われて、不満が溜まる…「在宅勤務だからって自由に動けるわけじゃない」＜第４話まんが＞【2025年下半期BEST】

【キャラクター紹介】

仕事中、夫からのメール

前話からの続き。

私は美奈。在宅で仕事をしながら義母の介護をしています。

オンラインで同僚とやりとりをしていたある日のこと。

遅れ気味の案件があることが判明し、その対応に頭を悩ませる私でしたが、休日はしっかり休まないといけないご時世。

休みを取りながら、なんとか回さないと…。

結局、締め切りを伸ばしてもらうべく、相手方にどう話そうか考えていたところに、スマートフォンへ夫からのメッセージが。

さっそくそのメッセージを読んでみると、お母さんからの要件のよう。

つまりは、残り少ない薬やお茶菓子を用意してほしいということみたいだけど…。

そもそも夫のあなただって在宅勤務じゃないの！

在宅だからって…

それからしばらくたったある日のこと。

在宅勤務中に呼ばれた私が義母のもとへ向かうと、どうやら明日のデイサービスに備えて、自分のブラウスにアイロンをかけてほしいということのようでした。

「いやいや、こう見えて、私仕事中なんですが！」

後にしてほしいという旨を告げると、義母からは「絶対に忘れないでね！」とむしろ強めの反論が。

そもそも夫も義母も、在宅勤務をなんだとおもっているのでしょうか。

私は家事のためだけに家にいるわけではないのです。それなのに、自由に時間を使えると思いこみすぎなのでは…。

それでいて直接言いたいことは夫を使うという、姑息な手段に出る義母。

本当にやりにくい…。

こんなに孤独を感じるなんて

一方、認知症の実母を施設に入れながら、介護を続ける友人の涼子。

そのお母さんは、涼子がお土産としてもっていった、かつて好物だった饅頭をすっかり認識できなくなったよう。

さらには実の娘である涼子のことまで忘れてしまったみたいで…。

日々記憶が薄れていく母親の姿を間近で見るのは、とても辛く悲しいことに違いありません。

どんなに些細なことでも、毎日積み重なると心身をすり減らしていきます。

しかも子供は独立、夫は仕事三昧の日々に、募っていくのは孤独という感情…。

終わりのない負担がじわじわとのしかかり、しんどさばかりを覚える毎日。

気づけば涼子の中に、精神的な疲れがどんどん溜まってくるのでした。

第５話へ続く。