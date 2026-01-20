連立政権の枠組みの変更と自身の経済政策を「国民に正面から問う」として通常国会冒頭での解散を表明した高市早苗首相。2026年度予算の「速やかな成立を目指す」とした発言を翻してまでなぜ今か―。19日の記者会見で繰り返し問われたが「空白をつくらない、万全の体制を整えた」と述べるにとどめた。内閣支持率が高いうちに政権基盤を固め、野党の追及から逃れたいとの狙いが透け、「大義」には疑問が残る。

「逃げない、先送りしないため、そして国民と一緒に日本の針路を決めるための決断だ」。首相は記者会見の冒頭、鋭いまなざしを崩さず、解散の判断に至った決意を語った。

1時間余りの会見で、持論の「責任ある積極財政」などに多くの時間を費やし「政策の大転換」「日本はもっと強くなれる」などの言葉を並べた。2年間に限った飲食料品の消費税ゼロも打ち出し、「行き過ぎた緊縮財政の呪縛を乗り越える」と強調した。

「進退を懸ける」。会見では首相の代名詞と言える勇ましい言葉を繰り返した。

◇

政府予算を審議する通常国会での冒頭解散は60年ぶりの2回目で、1月召集となった1992年以降では初めて。予算は年度内成立が困難になり、国民生活への影響も懸念される。

首相は既に実行を指示した物価高対策の成果を強調。「国論を二分するような大胆な政策にも批判を恐れることなく果敢に挑戦していくためには国民の信任が必要だ」と論点をずらした。自民党幹部からは「地元では効果を実感する声がない。成果が出てからの選挙で良かったのに」と恨み節が漏れる。

首相が「悲願」と表現した消費税減税は年間約5兆円の税収減の穴埋めが必要とされる。財源をどう確保するかについては「特例公債に頼ることはない。ここが大事だ」と意気込んだが、「財源がどうあるべきかは相談させていただく」と語るにとどめた。

◇

高い内閣支持率が首相の解散判断を後押ししたのは明らかだ。ただ今後の国会審議で、支持率低下が懸念される材料は少なくない。

自身の台湾有事を巡る発言から悪化した日中関係は、経済にも影響が及ぶ。首相は中国を念頭に「自国の主張に他国を屈服させようとする経済的威圧の動きも見られる」と述べ、譲らない姿勢をアピールした。

昨年末には、官邸幹部による核兵器保有発言があり、自民党と世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との密接な関係を示す内部文書の存在も明るみに出た。

自民逆風の主因となった「政治とカネ」問題も火種は残る。自民は前回衆院選から一転して、裏金議員の公認や比例重複も認める方針だ。党内分断を避け、首相の求心力を維持するためとみられるが、この日の会見では一切語らなかった。

首相側近は「本人はまったく気にしていない。（問題を）隠すための解散ではない」と否定するが、自民ベテランは「問題から目をそらす賭けに出た。自己都合の解散でしかない」と厳しく批判する。

首相が政治の師と仰ぐ安倍晋三元首相は2017年、臨時国会の冒頭で解散に踏み切った。「国難突破解散」によって衆院選に勝利し、森友・加計（かけ）学園問題の追及を避けた経緯がある。首相は安倍氏のフレーズから今回の選挙を「自分たちで未来をつくる選挙」と名付けてみせた。

首相は公明党と立憲民主党による新党に自ら言及し「国民不在、選挙目当て、永田町の論理」と批判。一方、予算案への賛成方針を示していた国民民主党には「引き続き政策本位での対応をいただけると信じている」と秋波を送った。

自民の古屋圭司選対委員長は、記者団に「高市総理選択選挙と言ってもいいんじゃないかな」とほくそ笑んだ。

（東京支社取材班）