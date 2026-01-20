＜家を買いたい！＞40代夫婦のマイホーム購入、いまさらでしょうか。本当に計画通りに行く？
家を買うか、買わないか。このような人生の岐路に立たされたとき、あなたはどのような選択をするでしょう。今回寄せられた相談は、まさに家を買うかどうか迷うママからのものでした。
『40歳夫婦。子どもは20歳で大学生。現在は住宅手当のおかげで家賃が4万円で済んでいるのだけど、ここにきて家を買うかどうかで悩んでいます。いまさらでしょうか』
家を買うとなるとなかなかの期間のローンを組むことになりますよね。40代だといまさら感があるのだろうか、と相談を寄せてくれた投稿者さん。これから購入しても問題はなさそうですが、この話を聞いてママたちはどのような反応を見せるのでしょう。
『わりといるよ。40代で家を購入する人』
『夫婦ともに40代。子どもはハタチと中学生。まさに今、マイホーム計画を進めている。一年後には家が建つので、いまさらなんてまったく思ってもいないし、楽しみでしかない』
ママたちの声を見ていると、40代からのマイホーム購入はあまり珍しくないといった声も寄せられていました。なかには、現在進行形でマイホームの計画を進めているという声もあり、投稿者さんにとってはかなり心強い声になるかもしれませんね。
人生、計画通りにいくとは限らない
会社の住宅手当のおかげで毎月の家賃は4万円で済み、世帯年収は800万円、今後も少しずつ収入はあがる見込みにある投稿者さんご夫婦。投稿者さんが定年となる65歳まで勤め上げられれば、6,000万円近く貯まる見込みなのだそう。これだけの条件が揃っていれば、40代からのマイホーム購入も問題ないものなのでしょうか。
『うちの場合は20代に新築戸建てを買ったけど、予定はあくまで予定と考えておいたほうがいい。自分もそうだったよ、計画通りいくと思っていた。でも昨年、40代になると突然病気を発症して、車椅子必須の生活に。それまでまったく何もなく健康だった。でも病気になって職を失った。こういうケースもあるから、夫婦でよく話して後悔のないようにね』
投稿者さんの計画通りにいくのであれば、高望みした物件を選ばなければ大丈夫ではないだろうか、もしかするとそのように考えているのかもしれませんね。しかし、寄せられた声の中には、住宅ローンを組んで家を建てたものの、健康を害してしまい計画が狂ったという話もありました。とはいえ、まだ起こってもいない未来に不安がり、進める道で立ち止まってしまうことももったいないのかもしれません。
今だからこそのアドバイス「子どもが独立した後のことを」
『その年齢なら、一軒家よりもマンションのほうが便利だしあとが楽でいいのではないかなあ』
『うちは子どもが独立したら50代で家を建てなおす予定。こぢんまりした平屋にするつもり』
家を建てたいと話していた投稿者さんに対し、ママたちは戸建てよりもマンションのほうがいいのではといった声を寄せていました。これが意外に目立っていて、その声の多くが、マンションの利便性を強調するものだったのです。どうしても戸建てがいいとなれば、マンションの利便性に近い“平屋”を勧めていました。
『今、賃貸の一軒家に住んでいるけど、私ならマンションかなあ？ 戸建てだと、歳を食うと掃除とか家の管理とか大変そうだし』
『戸建てだと、家周りの手入れもあるし、防犯上もマンションがいいな。中古で買って自分たちに合うようにリフォームしてとか』
年齢を重ねると足腰に不調があらわれやすいため、2階建てなどだと階段の昇り降りが大変だと想定されたのでしょう。また戸建ての場合、すべての家の管理を自分たちでしないといけませんので、掃除からはじまり日常的な修繕・管理、大掛かりなメンテナンスなどが大変ではないかと話していました。マンションの場合、購入している物件でも管理をする会社が存在するので、自分たちが汗水垂らし、苦戦して修繕や管理をする必要はないでしょう。
『一括で買うならありかもしれないけど、ローンを組むならムリに買う必要はないと思う。30年で組んだとしても70歳まで支払いがあるよ。老後破綻しかねないし』
賃貸での生活に不満がないのであれば、ムリをしないほうがいいと話すアドバイスも目立っていました。今の収入と今後の収入はあくまでも予想で、確約されているわけではありませんよね。健康面だけでなくさまざまな状況から収入が激減する・途絶える可能性もあります。それならば、ムリなローンを組まずとも購入できる状況になってから踏み切ってもいいのかもしれませんね。もしくは、できる限り賃貸で生活を続け、残せたお金は老後の蓄えに回す方法もひとつの選択肢ではないでしょうか。
40代でマイホーム。珍しくないがムリは禁物
ライフスタイルや現在の蓄え、ご夫婦・家族の健康状態や家庭環境、住んでいる場所・住みたい場所など、条件次第では40代からのマイホーム購入も可能ではあるといった声が寄せられました。その反面、将来的に厳しい局面もあると諭す声も目立った今回のトークテーマ。家を購入するかしないかを判断するのは投稿者さんご家族次第ですが、ひとつだけはっきりしていることは、「ムリはしないこと」、これに尽きるのではないでしょうか。焦ってムリなローンを組んでしまうなどをして、少し先の未来になにか起こっては大変です。しっかりと計画を立て、どのタイミングでどのような家を購入することが最善なのか、購入する以外の選択肢はどうなのかをじっくり比較検討しながら、終の棲家についてご夫婦で話し合われてみてはいかがでしょう。安い買い物ではありませんので、周囲の意見を聞きつつ、自分たちが納得のいく答えを探してみてくださいね。