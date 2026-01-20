投資家の桐谷さん、持ち株の豪華な優待品を紹介 写真にファン驚き「美味しそう」「NISA向きで魅力的」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が19日、自身のXを更新し、株主優待品を紹介した。
【画像】美味そうな黒毛和牛！貰った桐谷さんの優待品
連日のように保有株などを紹介している桐谷さんは今回、「MUTOHホールディングスの優待は、100株保有で選べる3000円のギフト。3年以上の長期保有で5000円にアップ」と株主優待を説明。
続けて「3月権利で6月にカタログが届きます。私は締め切りギリギリの12月31日に迷った末、ステーキを頼みました。ご覧の品が届いてコロワイド系の1、3万ポイントのステーキより豪華かなと思いました」と伝えた。
投稿した写真には、美味しそうな黒毛和牛を見ることができ、これにファンは「このお肉は美味しそうですね」「ドタバタで選んだお肉が「大当たり」で最高の年明けになりましたね。長期保有で5000円にアップするのもNISA向きで魅力的です」「桐谷さんが迷った末に選んだステーキなら、間違いなく絶品なんだろうなぁ。お写真からでも美味しさが伝わってきて、お腹が空いちゃいました（笑）」などと反応している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
