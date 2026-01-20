気象台は、午前10時6分に、なだれ注意報を新庄市、寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町、大江町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・新庄市、寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町などに発表（雪崩注意報） 20日10:06時点

庄内、最上では、風雪に注意してください。村山、置賜、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。庄内では、高波に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■新庄市

□なだれ注意報【発表】

21日にかけて注意





■寒河江市□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■長井市□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■河北町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■西川町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■朝日町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■大江町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■金山町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■最上町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■舟形町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■真室川町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■大蔵村□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■鮭川村□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■戸沢村□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■小国町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■白鷹町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■飯豊町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意