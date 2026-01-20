【なだれ注意報】山形県・新庄市、寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町などに発表（雪崩注意報） 20日10:06時点
気象台は、午前10時6分に、なだれ注意報を新庄市、寒河江市、長井市、河北町、西川町、朝日町、大江町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。
庄内、最上では、風雪に注意してください。村山、置賜、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。庄内では、高波に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■新庄市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■河北町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■西川町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■朝日町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■大江町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■金山町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意