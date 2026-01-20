EXILE¤ÎAKIRA¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¸øÉ½¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö¿Í¿ôÁý¤¨¤ë¡×¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë
¡¡EXILE¤ÎAKIRA¡Ê44¡Ë¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°9¡¦50¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£º£¸å¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ÎEXILE¡£18Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢6Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Îº×Åµ¡ÖLDH¡¡PERFECT¡¡YEAR¡×¤Î²ñ¸«¤ÇAKIRA¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤â¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤È¡¢¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¸å¡¢ÈÖÁÈ¤¬Ä¾·â¼èºà¡£¤½¤Î¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿AKIRA¤Ï¡Ö¥Ò¥ó¥È¡Ä¤¨¡¼¡Ä¡×¤È´Ö¤òÃÖ¤¡Ö¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¾×·â¹ðÇò¡£¡ÖTHIS IS EXILE¤Ç¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖPERFECT¡¡YEAR¡×¤ÏEXILE¤¬½é¤á¤Æ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿2008Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¡£2²óÌÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤¿14Ç¯¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê6Ç¯¤Î¼þ´ü¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£°ìÂ²¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë·ëÂ«¤ò¹â¤á¤ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÁ°²ó¤ÎÅö½éµ¬ÌÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£