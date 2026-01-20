フリーアナウンサー原千晶（37）が20日、インスタグラムを更新。

「早朝グルメ ありがとうございました」と、TBS系「THE TIME.」（月〜金曜午前5時20分）の人気コーナー「早朝グルメ」に出演したことを報告。「約2ヶ月ぶりの生出演でとっても緊張しましたが楽しかったです！」と生放送は2カ月ぶりだったと明かした。

原は、25年11月30日に、同番組の取材中に左脛骨（けいこつ）高原骨折の重傷を負った。同年大みそかには、インスタグラムで「現在、松葉杖も2本から1本になり少しずつ復帰に向けて治療しております」と回復に向かっていることを明らかにした。そして「今年は最後に骨折しましたが何気ない日常のありがたさを実感し人の優しさにもたくさん触れることができました 来年はとにかく健康第一！！ そして色んなことにも挑戦していきたいと思います」とつづっていた。

「早朝グルメ」は、TBSの篠原梨菜アナウンサー（29）が担当しているが、19日にインスタグラムで「今週は水曜日まで冬休みをいただきます」と、21日まで休むと報告しており、代わりに原が出演。「東京・新宿「TOMBO」もちもちでコシのあるカレーうどんにサクサクのとり天 とっても美味しかったです」と、うどんをはしで持ち上げた笑顔の写真を投稿した。