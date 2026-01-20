基本！切り干し大根の煮物 by西川 綾さん【材料】（2人分）切干し大根 20gニンジン 3cm油揚げ 1/4枚だし汁 200mlゴマ油 小さじ 1<調味料>酒 大さじ 1みりん 大さじ 1砂糖 小さじ 2しょうゆ 小さじ 2【下準備】1、切干し大根はたっぷりの水に15分程度つけて柔らかくもどし、水気を絞ってザク切りにする。2、ニンジンは皮をむき、せん切りにする。3、油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。【作り方】1、鍋にゴマ油を中火で熱し、切干し大根、ニンジン、油揚げを加えて炒め合わせ、全体に油がまわったらだし汁を加える。2、煮たってきたら＜調味料＞の材料を加え、落とし蓋をして10分位煮含める。火を止めてそのまま冷まし、味を含め器に盛る。