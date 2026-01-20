【ゼノンコミックス 新刊】 1月20日 発売

兄に恋する私たち

【拡大画像へ】

コアミックスは本日1月20日に、ゼノンコミックスの新刊4作と、電子書籍タイトル2作品を発売する。

発売されるのは、新刊「兄に恋する私たち」第1巻、「堕天使のカルテ」第2巻、「マザーパラサイト」第16巻、「モブ⼦の恋」第24巻。電子書籍タイトル「君は武道館に⽴てない」第6巻、「ハッピーファミリー 復讐のレンタルお⺟さん」第8巻。

ゼノンコミックス新刊

「兄に恋する私たち」第1巻

著／坂本シノ氏

価格：770円

□1話試し読みのページ

【試し読み】【あらすじ】

内気な姉・桃香と勝ち気な妹・小梅。ふたりは見た目も中身も正反対だが、仲良しの双子姉妹。義兄の桜司にひそかに想いを寄せているふたりは、ある時お互いの好きな相手を知ってしまう̶̶。

「堕天使のカルテ」第2巻

漫画／奏音雨夜氏 ネーム構成／オオイシヒロト氏 原作／月桜しおり氏（peep）

価格：770円

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

学校のいじめを隠蔽した校長。保身に走り未来ある生徒を犠牲にした“学校の悪魔”に堕天使が裁きを下す！そして、次なるターゲットは入院中の金持ちオジの性処理を手伝い援助をもらうパパ活女子！

「マザーパラサイト」第16巻

著／佐藤洋寿氏

価格：803円

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

聖也からの改心の電話を受け、顔をほころばせるはるみ。しかし、その電話は鈍い衝撃音と息子の呻き声で途切れてしまう。はるみは、息子の異変に背筋が凍る。そして救急病院から連絡があり……。

「モブ⼦の恋」第24巻

著／田村茜氏

価格：770円

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

田中さんと入江君が交わした残り2年の約束の遠距離恋愛がスタート。大都会の生活にも少しずつ慣れていく入江君。一方、田中さんは今まで以上に開いた距離に不安を感じ始める。GWに出掛けた東京で、入江君の変わらない面を再び見つめ直していく。

電子書籍タイトル

「君は武道館に⽴てない」第6巻

著／多田基生氏

価格：759円

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

武道館公演が決定したアイドルグループ・Momiracle。そんなある日、グループで一番人気・白水りなの前に出所した中学時代の悪友・美彩が現れる。「人殺しがアイドルしてんじゃねーぞ」と少年院にいた過去を餌に脅され、償っても消えぬ過去の罪に悩むりな。そんなある日、彼女の秘密を週刊誌がキャッチして……。

「ハッピーファミリー 復讐のレンタルお⺟さん」第8巻

著／船木涼介氏

価格：737円

□1話試し読みのページ

【あらすじ】

白鳥さくらが作るママ友帝国。ターゲットにされた遠藤ママは組織のNo.2・鈴木ママから執拗ないじめに合い、ついに子どもを巻き込む事件に発展してしまう。遠藤ママは暴力と横領の罪で父母会会議にかけられるが、アイダはその場を利用し、逆に鈴木ママを追い詰める！そして、父母会を牛耳るさくらのことも追及するが、なぜかさくらはアイダの正体を知っていて……！？