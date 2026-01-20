JR東日本秋田支社によりますと、秋田新幹線は大雪の影響で一部区間で運転を見合わせています。



また、大雪や強風の影響で、各路線の一部の列車に運休や区間運休が発生しています。



〇秋田新幹線

大雪の影響により、除雪作業のため、始発から秋田－盛岡（岩手）間で運転を見合わせています。運転再開は午後3時ごろを予定しています。

この影響で、上りの始発列車1本が運休となったのをはじめ、上り下りあわせて16本が秋田－盛岡間で区間運休になっています。





〇田沢湖大雪の影響により、除雪作業のため、田沢湖－赤渕（岩手）間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。この影響で下りの普通列車1本が運休、上り下りあわせて3本の普通列車が区間運休します。〇奥羽線大雪の影響により、院内－真室川（山形）間で、終日、列車の運転を取りやめます。横手－院内間では、一部列車に運休が発生します。このため、下りの快速列車1本と上りの普通列車1本が運休、下りの快速列車1本と上り下りあわせて11本の普通列車が区間運休します。〇羽越線強風の影響により、羽後本荘－吹浦（山形）間で、終日、列車の運転を取りやめます。新屋－羽後本荘間では、始発から午後8時ごろまで、列車の運転を取りやめます。このため、下りの普通列車1本が運休、上り下りあわせて25本の普通列車と、上り下りあわせて4本の特急いなほが区間運休します。〇北上線大雪の影響により、上りの普通列車1本が運休、上り下りあわせて3本の普通列車が区間運休します。〇五能線強風の影響により、上り下りあわせて2本の普通列車が運休します。〇花輪線大雪の影響により、大館－荒屋新町（岩手）間で運転を見合わせています。