20歳くらいでチヤホヤ。必要な挫折のステップも踏み「あとは活躍するだけ」。ザスパ中島大嘉のギラギラ感「毎試合１点取りたい」
北海道コンサドーレ札幌で長くコーチを務めた沖田優監督体制１年目の2025年は、J３で14位に甘んじ、１年でのJ２復帰を果たせなかったザスパ群馬。それでも、昨季はラスト６連勝でフィニッシュしており、３バックと４バックを柔軟に使い分ける指揮官の可変システムが確実に形になってきたという印象を残した。
迎えた2026年。彼らはベガルタ仙台、湘南ベルマーレ、横浜FCなどJ２の７チームと同居するJ２・J３百年構想リーグのイーストAに入り、モチベーションを高めている。
「昨季はチームを仕上げるのに時間がかかっちゃいましたけど、昨季最後の形を今年バージョンにして継続する。そうすれば、自然と良い結果が出るんじゃないかと思っていますし、むしろそうしなきゃいけないなと。百年構想リーグはJ２の多いグループに入れましたし、そこで結果を出しながら、26-27シーズンにつなげていきたいですね」と指揮官も野心をのぞかせた。
目下、群馬は宮崎キャンプの真っ最中。１月19日には大分トリニータと45分×３本の練習試合を行ない、内容的に上回る時間帯もあった。結果的には３−３のドローだったが、昨年６月に札幌から育成型期限付き移籍で加入しながら、怪我で長期間リハビリを強いられた若き点取り屋・中島大嘉がゴールを決めたことは、１つの前向きな要素と言えそうだ。
「大嘉を筆頭に、若い選手たちの『自分が成長するんだ』という意欲が見られた試合だったので、そこは嬉しいですね。
特に大嘉は、自分たちのスタイルの中で怪我をすることなくしっかりプレーしてくれれば、得点は自然と生まれてくるものだと思っています。今回、ゴールという形で示してくれたので、引き続き期待していますし、もっと大きく成長してくれると信じています」と、沖田監督は札幌時代からの教え子の再生に自信を見せた。
中島自身も「もうホントに後がなくなった」という強い危機感を抱いている様子。国見高から2021年に札幌に加入し、２年目の22年には15試合出場２ゴールの成績を残し、U-23日本代表候補に抜擢された逸材は、そこから名古屋グランパス、藤枝MYFC、水戸ホーリーホックとレンタル移籍を繰り返した。
特に2024年前半の藤枝時代はメンバー外が続き、本気で引退を考えるほど苦悩したという。まさに“どん底”を味わったのだ。
そして昨夏、恩師の沖田監督のもとで再起を図るべくJ３に身を投じたが、今度は長い怪我に見舞われてしまう。本人は「20歳くらいでチヤホヤされて、そこからうまくいかなくなってJ３まで落ちてきた。その群馬で怪我をして、俺の人生で成功するまでに必要な挫折のステップは一通り踏んだ。あとは活躍するだけかなと思います」と語気を強める。2026年は言葉通りのブレイクを果たすべき時なのだ。
中島もそう考え、目の色を変えて宮崎キャンプに取り組んでいる。その強い決意が、大分戦での裏抜けからのゴールという形になって表われたのだろう。
「自分の人生設計的に、まだ最終目標のところに辿り着ける予定ではある。そのためには今年を外すとキツいので、コンスタントにスタメンで出て、毎試合１点取ることを続けていきたいですね。
１試合で１点取れば、また次も『１点を取る』って目標を継続できるし、２点目、３点目と重ねていくマインドで臨める。その瞬間に点を取るためのアクションを起こして、毎週パーフェクトな活躍ができれば、半年後には海外からオファーが来るくらいの活躍はできるはず。最低限そうしたいですね」と23歳の若武者はギラギラ感を強く押し出した。
昨季６ゴールの高橋勇利也がいわきFC、４ゴールの河田篤秀が高知ユナイテッドSCにそれぞれ移籍するなか、群馬に新たな点取り屋が求められているのは紛れもない事実。中島がその担い手になってくれれば、群馬は本当に百年構想リーグで大躍進もあるかもしれない。それが理想的なシナリオに違いない。
「沖さんの求めるサッカーができれば負けるわけないし、体現できる選手もいると思う。昨年も『あとスコアさえできていれば』という試合が多かったので、そこを自分がしっかりと担っていけば、百年構想リーグでも俺らが一番強いんじゃないかって思うくらいになると思いますね。リップサービスとかメディア用とじゃなくて、自分は普通にそう感じています」
中島の強気の発言を沖田監督も頼もしく感じているようだ。「自分たちは強い」という感覚がチーム全体の共通認識になれば、彼らは一気に浮上することも十分に考えられる。今季の特別大会で中島が数字を重ね、群馬が台風の目になることを大いに期待したいものである。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
