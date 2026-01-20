10時の日経平均は511円安の5万3072円、アドテストが131.03円押し下げ 10時の日経平均は511円安の5万3072円、アドテストが131.03円押し下げ

20日10時現在の日経平均株価は前日比511.11円（-0.95％）安の5万3072.46円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は437、値下がりは1114、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は131.03円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が112.31円、ＳＢＧ <9984>が77.01円、リクルート <6098>が46.03円、信越化 <4063>が18.22円と続いている。



プラス寄与度トップはバンナムＨＤ <7832>で、日経平均を7.32円押し上げている。次いで良品計画 <7453>が6.82円、イオン <8267>が6.57円、塩野義 <4507>が5.31円、ＫＤＤＩ <9433>が5.01円と続く。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は水産・農林で、以下、小売、食料、空運と続く。値下がり上位には繊維、サービス、証券・商品が並んでいる。



※10時0分9秒時点



